Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul’un Fethi’nin 572. yılına özel mesaj

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un fethinin 572’nci yıl dönümünü sosyal medya üzerinden paylaştığı anlamlı mesajla kutladı.

Paylaşımında, İstanbul’un fethini tarihin en büyük zaferlerinden biri olarak nitelendiren Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

Tarihimizin en muhteşem destanlarından biri olan İstanbul’un Fethi’nin 572’nci seneidevriyesi mübarek olsun.



Çağ kapatıp çağ açarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyorum.

HADİS-İ ŞERİF'E DE YER VERDİ

Cumhurbaşkanı, paylaşımına Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur” hadisinin yer aldığı bir görseli de ekleyerek, fethin manevî derinliğini vurguladı.