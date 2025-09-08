Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırıya ilişkin ilk açıklama

İzmir güne hain saldırıyla uyandı...

Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

16 yaşındaki saldırgan, kar maskesi takıp karakola ateş açtı.

İKİ POLİS ŞEHİT OLDU

Saldırıda iki polis şehit oldu, ikisi polis üç kişi yaralandı.

Yaralı polislerden birinin durumu ağır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Polis, saldırganı gözaltına alırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, yaşanan saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi.

"SALDIRGANIN TÜM BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR"

Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki silahlı saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın bağlantılarının araştırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırıda şehit olan polislerimize rahmet diliyorum." dedi.

"TÜM EMNİYET TEŞKİLATIMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şunları kaydetti:

İzmir'den hepimizi sarsan derin bir haber aldık. Silahlı saldırı sonucunda 2 polisimiz şehit oldu. Menfur saldırıda şehit olan polis başmüfettişi Aydemir ile polis memurumuz Akın'a Allah'tan rahmet, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum. Fail olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır, bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun diyorum.