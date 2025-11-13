Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta mücadelemiz kararlılıkla sürecek

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Beştepe'de görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak basın açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

ERDOĞAN: "KIBRIS'TA TEK ÇÖZÜM, İKİ DEVLETTİR"

Milli davamız Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve Ada'daki gerçeklere uygun bir çözüme ulaşılmasına yönelik mücadelemizi Sayın Erhürman'la yakın eş güdüm içerisinde kararlılıkla sürdüreceğiz. Rum tarafı ne siyasi gücü ne ekonomik refahı adadaki Türkler ile paylaşmak istemiyor. Rum tarafı 1963'te ele geçirdiği ortaklık devletinde Kıbrıs Türkleri'nin azınlığa indirmek olarak görüyor. Bunda Rum yönetimini üye olarak kabul eden AB'nin de hatası olduğunu akılda tutmamız gerekiyor. Kıbrıs, milli davamızdır. Kıbrıs'ta tek çözüm, iki devlettir. Sayın Erhürman'ın Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğinden taviz verilmeyeceğini vurgulamasını önemli buluyorum. Müzakerelere sırf "Dostlar alışverişte görsün" diye devam etmeyeceğiz. Bu duruşumuzu Kıbrıs Türk tarafıyla anlayış birliğiyle sürdürüyoruz. Ana vatan ve garantör olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.

ERHÜRMAN: "KIBRIS TÜRKLERİ, ADANIN TAMAMINDA EGEMENLİK HAKKINA SAHİPTİR"

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın açıklamaları ise şöyle:

Dünyada herkesin bildiği gibi KKTC-Türkiye ilişkileri başka devletlerle ilişkilerimizle kıyaslanamayacak kadar özeldir. KKTC Cumhurbaşkanları her dönemde ilk ziyaretlerini Türkiye'ye yapmışlardır. Bu elbette KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı olarak benim dönemimde de böyle olacaktır. Bugün bu ziyareti yapıyor olmaktan son derece mutluyum. Belirtmek isterim ki kardeşlik bağlarımızı ve ülkemi halkımı Türkiye kamuoyunda daha bilinir kılmak benim için en önemli çalışmalardan biri olacaktır.



Özellikle Kıbrıs'ın güneyinde silahlanmanın arttığı dönemde Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çalışmalarda dün olduğu gibi bugün de önemlidir. Kıbrıs Türk halkı bu statüsü gereği Kıbrıs adasının tamamında egemenlik hakkına sahiptir.



Kıbrıs Türk halkının müzakere olsun diye müzakere etmek değil, çözüm olsun diye müzakere etmek niyetindedir.



Kıbrıs Türk halkını hiç kimse sonuç odaklı olmayan müzakereler için masaya oturtamaz. Hiç kimse defalarca yürünmüş ve yol alınamamış bir yolu belki bu defa çözüm olur naifliğiyle yürümemizi beklemesin.