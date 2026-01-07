Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Su bile veremeyen beceriksiz

CHP'li belediyelerde kriz bitmiyor...

Belediyeler uzun süredir çöp dağları ve su kesintileriyle anılıyor.

ANKARA'DA SU ÇİLESİ

Başkent Ankara'da bakım bahanesiyle birçok ilçeye aylardır su verilmiyor.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Vatandaşlar yaşananlara tepkilerini sürdürürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin sert tepki geldi.

MANSUR YAVAŞ'A YÜKLENDİ

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a su kesintileri üzerinden yüklendi.

"İNSANLARA KERBALA'YI YAŞATIYORLAR"

"2026 Türkiye'sinde milyonlarca insanımıza Kerbela'yı yaşatanlar gibi olmadık." diyen Erdoğan, "Yerine getiremeyeceğimiz sözleri halkımıza vermedik." şeklinde konuştu.

"BECERİKSİZLER HAFTALARDIR ANKARA'MIZA SU VEREMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, su kesintilerine ilişkin tepkisinde şunları kaydetti:

Bunu seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup bugün başkent Ankara’ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız. Bunu doymak bilmez ihtirasları için belediyeleri arpalığa çevirenlerin mağdur ettiği milyonlarca vatandaşımız için yapacağız. Hepsinden öte bunu Türkiye Yüzyılı'nın tüm unsurlarıyla gerçeğe dönüşmesi için yapacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tökezlemesini bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız.

"YERİNE GETİREMEYECEĞİMİZ SÖZLERİ HALKIMIZA VERMEDİK"

Gerek bu muhteşem salonda gerek ekranları başında bizi izleyenlere sesleniyorum. Halka hesap vermek demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Biz yalnızca sandıkta değil, farklı zeminlerde milletimize hesap vermeyi prensip haline getirmiş bir kadroyuz. Biz kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz ve milletimize verdiğimiz sözün arkasında, yanında durduğumuza, duracağımıza inanıyoruz. Meydanlarda hayal satıp, bol keseden vaat dağıtıp, 2026 Türkiye>'sinde kış mevsiminde milyonlarca insanımıza Kerbela'yı yaşatanlar gibi olmadık. Yerine getiremeyeceğimiz sözleri halkımıza vaat olarak vermedik. Şayet söz verdiysek bu sefer de onu tutmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik.