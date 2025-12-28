Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müslüman Amerikan Cemiyeti Kongresi'ne mesaj

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Müslüman Amerikan Cemiyeti Yıllık Kongresi düzenlendi.

"Müslüman Amerikan Cemiyeti" yıllık kongresi, bu yıl "Ateş Altında İman: Kaotik Zamanlarda Güçlü Durmak" temasıyla yapıldı.

ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye yazılı mesaj gönderdi.

Savaşların, kriz ve istikrarsızlığın girdabında sürüklenen coğrafyalara dikkat çekti.

"BİRBİRİMİZE İNANARAK ZORLUKLARI AŞABİLİRİZ"

Erdoğan, "Bu süreçte maruz kaldığımız saldırı ve zorlukların üstesinden birbirimize inanarak, kaotik zamanlarda güçlü durarak gelebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan-Müslüman toplumunun bu yönde attığı adımları ve sergilediği ilkeli tavrı memnuniyetle takip ettiğini de söyledi.

Erdoğan, "Bu erdemli duruşun, gözlerini gerçeklere kapatan diğer toplumlara da emsal teşkil etmesini, global bir uyanışa vesile olmasını diliyorum." dedi.

MESAJ DİKKATLE DİNLENDİ

Kongreye AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, ana konuşmacı olarak katıldı.

Ercan kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını okudu.