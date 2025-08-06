Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Demir için taziye mesajı

Mustafa Demir, daha önce Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti 22, 23 ve 24’üncü dönem Samsun Milletvekilliği görevlerinde bulundu.

64 yaşındaki Mustafa Demir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Mustafa Demir için taziye mesajı yayımladı.

"DEĞERLİ YOL VE DAVA ARKADAŞIM MUSTAFA DEMİR'İN VEFATINDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

60’ıncı Hükûmetimizde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlenen, 22, 23 ve 24’üncü dönem Samsun Milletvekilimiz, önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak milletimize önemli hizmetlerde bulunan değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir’in vefatından büyük üzüntü duydum.

"AK PARTİ TEŞKİLATIMIZA VE SAMSUNLU VATANDAŞLARIMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"