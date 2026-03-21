Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te düzenlenen "Nevruz Yenigün Programı"na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, bölgesel barış ve istikrara da vurgu yaptı.

"Suriye, Irak ve savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin Nevruz'unu kutluyor bölgedeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

"NEVRUZ GÜNÜNÜ CANIGÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

"Aziz milletim, Çok kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ilk defa bizim himayemizde gerçekleşen Nevruz Anma Günü etkinliğini bu yıl Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz.

Öncelikle gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizin Nevruz gününü, canıgönülden tebrik ediyorum.

"HUZUR VE BEREKET GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

Baharın müjdesi, tabiatın yeniden dirilişinin sembolü olan Nevruz'un ülkemize, kadim coğrafyamıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

81 vilayetin yanı sıra Türk dünyasının dört bir ucunda aynı duygularla Nevruz ateşinin etrafında toplanıyoruz. Nevruz'u hepimiz için ortak bir gün haline getirdik.

"SAVAŞLARIN SONA ERMESİNE VESİLE OLSUN"

Ayrıca Suriye, Irak ve şu günlerde savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin de Nevruz’unu kutluyorum. Bu anlamlı günün bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum."