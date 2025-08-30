Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi gururlandıracak müjdelerimiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sisteminde sebep olduğu tahribatın telafi edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'da zafiyet bekleyenlerin hüsrana uğradığını söyledi.

Konuşmasının devamında TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz gücünün bir kez daha görüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı yeni müjdeler olduğunu da söyleyerek şöyle devam etti:

"KESİLENİN SAKALIMIZ OLDUĞUNU KISA SÜREDE GÖRDÜLER"

Kesilenin sakalımız olduğunu gördüler. Biz ise onların 40 yıldır besledikleri yılanların kafasını kopardık.

"BAŞKA MÜJDELERİMİZ OLACAK"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir.



Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz. Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' şiarımızı inşallah tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz.



Bu hafta ASELSAN'da çok önemli teslimatlar yaptık 47 araçtan oluşan çelik kubbe sistemlerini ordumuza kazandırdık. TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz gücümüzü gördük. Önümüzdeki dönemde hepimizi gururlandıracak başka müjdelerimiz, teslimatlarımız olacak.

"MİLLETİMİZ ESARETE BOYUN EĞMEZ"

Mezuniyet törenimizi çok anlamlı bir günde gerçekleştiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Kahraman ordumuz necip milletimizle yekvücut olup zafere ulaştı. Emperyalistler bu topraklardan edebiyen kazındı.



30 Ağustos'ta milletimiz, zillete asla rıza göstermeyeceğini, hürriyetinden ödün vermeyeceğini bir kez daha ispatlamıştır. Milletimiz esarete boyun eğmez.



Erdemleriyle, ahlaklarıyla, vizyonlarıyla, imanlarıyla peygamber ocağımızın sancağını yurt içinde ve dışında iftiharla dalgalandıracak evlatlarımıza muvaffakiyetler diliyorum.



Dost ve kardeş ülkelerin Milli Savunma Üniversitesi'ne her yıl artan ilgisini çok kıymetli buluyoruz.Rabbim ayağınıza taş değdirmesin.



Gözlerinde kıvılcımlar çakan bu genç kardeşlerimizi yetiştiren anne ve babalara şükranlarımı sunuyorum. Teğmenlerimizi mesleğe hazırlayan tüm hocalarımıza, komutanlarımıza teşekkür ediyorum.

"TSK'DA ZAFİYET BEKLEYENLERİN HEPSİNİ HÜSRANA UĞRATTIK"

9 yıl gibi kısa sürede 'imkansız' denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik.



15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık.



15 Temmuz darbe girişimini 40 yıllık planı, 40 yıllık hesabı, Allah'ın yardımı ve milletimizin kahramanca direnişi sayesinde bir gecede darmadağın ettik.

"PEYGAMBER OCAĞININ ONURLU NEFERLERİ"

Bugünden itibaren teğmen olarak ordumuzun saflarına katılıyorsunuz. Bunun için ne kadar gururlansanız ne kadar övünseniz elbette yeridir. Ülkemizin en seçkin kurumlarından biri olan Milli Savunma Üniversitemizde yerinizi aldın.



Artık yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan şerefli bir üniformayı kuşandınız. Peygamber ocağının onurlu bir neferi olarak birbirinden önemli vazifeleri inşallah alnınızın akıyla yerine getireceksiniz.

"SİZİN HAKKINIZI KİMSEYE ÇİĞNETMEYİZ"