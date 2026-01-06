Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerin staj desteğine 27 milyar TL bütçe ayırdık

Ankara Beştepe'de bulunan Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı düzenlendi.

Programa katılarak kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

Gençlerin istihdam edinme sürecinde yapılacak destekleri sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, staj desteklerine önümüzdeki üç yıl için 27 milyar liralık bütçe ayrıldığını aktardı.

Mevcut kapasiteye ek olarak 800 bin gencin daha destek alacağını belirten Erdoğan, staj başvurularının bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

NewUp Programı'na katılan her gence günlük bin 375 lira cep harçlığı verileceğini söyleyen Erdoğan, "Bu suretle önümüzdeki üç yıl boyunca her sene 150 bin, üç yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize eğitim vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"DESTEK PROGRAMI İÇİN 27 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE AYIRDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan satır başları şunlar:

Staj döneminde gençlerimizin ücret ve prim maliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. İş yeri ve stajyer eşleşmesini kolaylaştırmak için iş ve meslek danışmanlığı hizmeti vererek gençlerimizin yanında olacağız.



İş yeri ve stajyer eşleşmesini kolaylaştırmak için iş ve meslek danışmanlığı hizmeti vererek gençlerimizin yanında olacağız. Staj desteklerimize önümüzdeki üç yıl için toplam 27 milyar liralık bütçe ayırdık; mevcut staj kapasitesine ilave olarak üç yılda 800 bin gencimizin daha staj süreçlerine devlet olarak inşallah destek sunacağız.



Staj başvurularını bugün itibarıyla İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz; şimdiden tüm gençlerimiz için hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

"KATSAYI DENİLEN UCUBE UYGULAMAYA SON VERDİK"

Kıymetli misafirler; Türkiye'nin üretim kapasitesinin en verimli kaynaklarından biri, her zaman ifade ettiğim gibi, eğitim altyapımızdır; ancak eğitim sistemimiz, maalesef 28 Şubat döneminin adaletsiz politikaları sebebiyle çok ağır yara almıştı.



Katsayı denilen ucube uygulamayla meslek liseli gençlerimizin yıllarca önü kesildi, istedikleri üniversitelerde eğitim görmeleri engellendi; bu haksızlığa son verdik ve meslek liselerini çocuklarımız için tekrar cazibe merkezi haline getirdik.

"ARA ELEMAN İFADESİNİN YERİNİ BUGÜN ARANAN ELEMAN TABİRİ ALMIŞTIR"

Mesleki eğitim kurumlarımızdan mezun olan gençlerimiz bugün iş gücü piyasasında büyük bir avantaja sahiptir; bu gençlerimiz eskilerin deyişiyle kollarında altın bilezikle iş hayatında çok ayrıcalıklı bir yer tutmaktadır.



Kendileri için geçmişte sıkça kullanılan 'ara eleman' ifadesinin yerini bugün iş dünyasının 'aranan eleman' tabiri almıştır; bu dönüşüm, mesleki eğitimin üretim süreçlerindeki yerini göstermesi açısından son derece mühimdir.

"GELECEĞİM MESLEKTE UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Meslek liseleri ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören gençlerimizi doğru yönlendirmemiz, onları henüz diplomalarını almadan farklı sektörlere dahil edebilmemiz önem arz etmektedir; bu sayede genç istihdam oranını artırabilir, sanayimizin ve hizmet sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü çok daha hızlı karşılayabiliriz.



İşte bu amaçla Güç Programı kapsamında 'Geleceğim Meslekte' uygulamasını hayata geçiriyoruz; uygulama çerçevesinde Yükseköğretim Kurulumuz, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Çalışma Bakanlığımız arasında güçlü bir iş birliği tesis ettik ve mesleki ve teknik liselerin son sınıfındaki öğrencilerimizin bilgilerini İŞKUR sistemine aktardık.

"GENÇLERE İŞ-MESLEK DANIŞMANI ATANACAK"

Meslek yüksekokullarımızın son sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizin bilgilerini de yakında İŞKUR veri tabanına dahil edeceğiz; her öğrencimize kendileriyle yakından ilgilenecek bir iş ve meslek danışmanı atayacağız.



Başta savunma sanayi olmak üzere öğrencilerimizi aileleri ve danışmanlarıyla uyum içinde yönlendirip, farklı sektörlerdeki işverenlerimizle bir araya getireceğiz; bu suretle her sene yaklaşık 250 bin meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencimizi iş ve meslek danışmanlarıyla buluşturacak, üç yılın sonunda toplam 750 bin gencimizi iş hayatına hazır hale getireceğiz.



Şunu da büyük bir gururla ifade etmek durumundayım; son yıllarda ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerimizin oranında kayda değer bir düşüş yaşanıyor; bu şüphesiz kıymetli bir kazanımdır ancak bu kazanımı kalıcı hale getirmek zorundayız.



Zaman zaman 'Gençler iş beğenmiyor' denildiğini görüyoruz; oysa bu tarz genellemelerin gençlerimize haksızlık ettiğini görüyoruz.

"GENÇLERİMİZİN TALEPLERİNE BÜYÜK BİR HASSASİYETLE KULAK VERMEMİZ GEREKİYOR"

Bunun da ötesinde 'ev genci' gibi incitici ifadelerle gençlerimizin hedef alındığına şahit oluyoruz; bu ülkenin aydınlık yüzlerini edilgen bir konuma iten, onların potansiyelini yok sayan hiçbir yaklaşımı bugüne kadar kabul etmedik, etmeyeceğiz. İşverenlerimizin haklarını nasıl gözetiyorsak, gençlerimizin taleplerine de büyük bir hassasiyetle kulak vermemiz gerekiyor; işverenlerimize bu noktada kritik bir sorumluluk düşüyor.



İş hayatına ilk adımını atmaya hazırlanan gençlerimizi niteliklerine uygun işlerde istihdam etmeli, adil ücret, gelişim imkanı ve öngörülebilir çalışma koşullarını kendilerine sağlamak mecburiyetindeyiz; bu şartlar temin edildiğinde gençlerin istihdama katılımının hangi düzeyde arttığını sahada çok daha net görebiliyoruz.

"PROGRAMA KATILAN HER GENCİMİZE GÜNLÜK BİN 375 LİRA CEP HARÇLIĞI VERECEĞİZ"

Türkiye’nin geleceğinde önemli roller üstlenecek her bir gencimizi ihtiyaç duyulan alanlara kazandırmakta kararlıyız; üçüncü destek modülümüz NewUp Programı'nı işte bu amaçla başlatıyoruz. Bu programla gençlerimiz yeni beceriler kazanacak ve farklı alanlarda görev alarak uygulamalı deneyim elde edecekler.



Programa katılan her gencimize günlük bin 375 lira cep harçlığı vereceğiz, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerini de İŞKUR üzerinden devlet olarak biz üstleneceğiz.



Bu suretle önümüzdeki üç yıl boyunca her sene 150 bin, üç yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize eğitim vereceğiz; 108 milyar lira kaynak ayırdığımız bu programla eğitim ve istihdamın dışında kalmış gençlerimizi üretim sürecine yeniden dahil etmiş olacağız.

"TEMMUZ 2024-HAZİRAN 2025 DÖNEMİNDE 1,5 MİLYON KİŞİ İŞ GÜCÜ PİYASASINA GİRDİ"

Kıymetli dostlar, bir diğer önemli hususu da sizlerin dikkatine sunmak isterim; Sosyal Güvenlik Kurumumuzun verilerine baktığımızda, Temmuz 2024–Haziran 2025 döneminde yaklaşık 1,5 milyon kişinin ilk kez sigortalı olarak veya kendi işini kurarak iş gücü piyasasına girdiğini görüyoruz.



İlk kez sigortalı olanların yüzde 58'i 18–29 yaş aralığında bulunurken, kendi işini kuranların neredeyse yarısı gençlerden oluşuyor; burada dikkat çeken husus ise yüzde 42'lik önemli bir kesimin ilk işe giriş yaşının 30 ve üstü olmasıdır.



Bu tablo, hem iş hayatına katılımın hem de aile kurma süreçlerinin belirgin şekilde uzadığını ve geciktiğini göstermesi bakımından önemlidir.

"BU BULUŞMA, GENÇLERİMİZ VE İŞ DÜNYAMIZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Kuruluşumuzun değerli idarecileri, hizmetlerine olan inancımızın simgesi sevgili dostlarımız, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum.



Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı vesilesiyle sizlerle beraber olmanın, özellikle de gençlerimizi burada ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.



Sizlerin şahsında Çanakkale'den Iğdır'a, Antalya'dan Sinop'a, 81 ilimizdeki gençlerimizin ve vatandaşlarımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum; programı tertip eden Çalışma Bakanlığımızı, Sayın Bakan ve ekibini yürekten kutluyor, katkı verenlere teşekkür ediyorum. Bu önemli buluşmanın gençlerimiz ve iş dünyamızla birlikte milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"EMEK BAŞARININ ANAHTARIDIR"

Kıymetli misafirler, sevgili genç kardeşlerim; konuşmamın hemen başında bir hakikati ifade etmek isterim; bazı değerler vardır ki takvim yaprakları hangi tarihi gösterirse göstersin, zamanın ruhu ne olursa olsun, bunlar önemini ve kıymetini asla yitirmez; bu değerler olmadan dünü bugüne, bugünü ise yarına taşıyamazsınız, bilim ve teknolojiden kültür ve sanata kadar bunlar olmadan hiçbir alanda mesafe alamazsınız.



Emek işte bu değerlerden biridir. Kuşkusuz birçok kültürde emek başarının anahtarı olarak görülür; ama diğerlerinden farklı olarak bizim inanç ve medeniyet dünyamızda emek yalnızca başarı getirmez, rahmet ve berekete de vesile olur. Merhum Akif, bu hakikati çok veciz bir şekilde şöyle anlatır; 'Cemaat itibar ister; uyanmaz gizli yaşlarla çalışmak, başka yol yok. Hem nasıl canlarla, başlarla, alınlar terlesin; derhal iner mev'üd olan rahmet. Nasıl hasir kalır tevfik-i Hak ettim diyen millet!'



Şayet alın teri dökerseniz, azminizi sebatla, çabanızı ihlasla besleyip büyütürseniz, tevfike yani başarıya da Allah'ın izniyle erişirsiniz; yani rahmet, zahmetin neticesidir, meyvesidir, Allah'ın lütfu ve keremidir. Unutmayın, zahmetsiz rahmet olmaz; bu atasözümüzde işte bu gerçeğin çağlardan süzülüp gelen bir başka ifadesidir.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİ ŞOKLARA DAYANIKLI HALE GETİRDİK"

Kıymetli kardeşlerim, sevgili gençler; milletin emanetini devraldığımız günden beri bilhassa emeğe hak ettiği değerin verilmesi noktasında büyük bir hassasiyetle hareket ettik; diğer pek çok alanda olduğu gibi işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi de hakkaniyet penceresinden bakarak teşhis ettik.



Esnafından çiftçisine, memurundan işçisine, girişimcisinden ihracatçısına kadar kimsenin mağdur olmadığı, herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hamdolsun hayata geçirdik; üretim, istihdam, yatırım ve ihracat olmak üzere dört taşıyıcı sütun üzerinde yükselttiğimiz Türkiye ekonomisini hem büyüttük hem de şoklara karşı dirençli hale getirdik.

"TEŞVİK VE DESTEK PAKETLERİNİ DEVREYE ALDIK"

Toplumun tüm kesimlerinin refah ve istikrardan azami ölçüde istifade ettiği, kimsenin geride bırakılmadığı bir düzeni milletimizin desteğiyle inşa ettik; ekonomik kalkınmayı sosyal kalkınmayla birlikte sürdürdük, sistemi bir bütün olarak ele aldık ve kalıcı istihdam odaklı çalışmalarımızı ekonominin her bir paydaşının faydasına olacak şekilde tasarladık.



Bunu yaparken özellikle gençlerimizi sisteme doğrudan dahil eden uygulanma metotlarıyla teşvik ve destek paketlerini de devreye aldık.

"HÜKÜMET OLARAK GENÇLERİMİZE DAHA İYİ BİR GELECEK SAĞLAMANIN ÇABASI İÇİNDEYİZ"

Ülkenin 23 yıldır devam eden kalkınma maratonu bütün hızıyla sürüyor; şunu bugün bir kez daha görüyorum ki muhalefetin başını çektiği marjinal çevreler bu ülkenin gençlerine sokağı adres gösterirken, biz ekonomideki hedeflerimize gençlerimizle birlikte yürüyoruz.



Boğazlarına kadar battıkları rüşvet ve yolsuzluk çamurundan, duygularını manipüle ettikleri gençlerin omuzlarına basarak kurtulmaya çalışanlara rağmen, biz gençlerimizi el üstünde tutuyor, onlara destek oluyoruz; hükümet olarak gençlerimize daha iyi bir gelecek sağlamak için elimizden geleni yapmanın çabası içindeyiz.



Çünkü bizim bu ülkeyle ilgili bir derdimiz, hayallerimiz ve büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuz var. Bunun için siyasette, eğitimde, bürokraside, iş hayatında, sivil toplumda ve daha pek çok alanda kaynaklarımızı seferber ediyoruz.

"SİSTEMİN AKSAYAN YANLARINI TAMİR EDECEK ADIMLAR ATMAYI DA SÜRDÜRÜYORUZ"

Vizyonlarına her zaman inandığımız gençlerimizin bilgisinden, dinamizminden ve kabiliyetlerinden istifade etmeye önem veriyoruz; bununla birlikte eğitim ve istihdam arasındaki kopukluğu giderecek, sistemin aksayan yanlarını tamir edecek adımlar atmayı da sürdürüyoruz.



Birazdan detaylarını paylaşacağımız Gençliğin Üretim Çağı Güç Programı da bunlardan biridir.

"GENÇLERİMİZE VE İŞVERENLERİMİZE GENİŞ BİR YELPAZEDE YENİ DESTEKLER SUNACAĞIZ"

Kıymetli konuklar; beş temel destek alanını kapsayan Gençliğin Üretim Çağı Programı ile her gencimizin yeteneklerini geliştirebildiği, kabiliyetlerini iş gücü piyasasına aktarabildiği, meslek hayatına başlarken devletini yanında hissettiği bir sistem kurmayı hedefliyoruz; Güç Programı ile staj imkanlarından beceri kazandırmaya, mesleki yönlendirmeden ücret desteklerine, eğitim ve istihdamda yer almayan gençlerimize yönelik yenilikçi modellere kadar çok geniş bir yelpazede gençlerimize ve işverenlerimize yeni destekler sunacağız.

"GENÇLERİMİZE MEZUNİYET SONRASI İSTİHDAMI KOLAYLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ"

Hayata geçirdiğimiz bu projeyle devletin genç istihdamındaki rolünü de yeniden tanımlıyor, yeniden şekillendiriyoruz.



Güç Programımız kapsamında ilk adımı staj destekleri ile atıyoruz; staj destekleri ile gençlerimizin eğitimleri sürerken iş gücü piyasasıyla tanışmasını ve mezuniyet sonrası istihdamı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

"İŞLETMELERE EN AZ YÜZDE 10 ORANINDA STAJYER ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİYORUZ"