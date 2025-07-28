Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kabine toplantısı geçtiğimiz dakikalarda sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine sonrası millete sesleniş konuşması gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalar şöyle;

"Yangınla mücadelede hayatını kaybeden 5 orman işçimiz ve 5 AKUT gönüllümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Orman yangınlarıyla mücadele ve sıvı kaybından şehit olan askerlerimizle ilgili soruşturma devam ediyor. Milletçe hepimizi yasa boğan 2 hadisenin nedenleri netleşecek, ihmali olan varsa gereken yapılacaktır.

Türkiye savunma güvenlik başta olmak üzere birçok alanda son asrın en parlak dönemini yaşıyor. Devletimizin tüm birimleri görevlerini layıkıyla yerine getiriyor. Önümüze çıkan engellere takılmadan hedeflerimize adım adım yürüyoruz. Felaket tellalları ne derse desin ülkemizin yolu da bahtı da açıktır.

"Devletimiz tüm imkanlarıyla şehit ailelerimizin yanındadır. Sevgili vatandaşlarım, ülke olarak sağlıktan emniyete, tarımdan sanayiye, turizmden savunmaya uzanan geniş bir yelpazede çok yoğun bir atılım içindeyiz.

Türkiye birçok alanda son asrın en parlak dönemini yaşıyor. Biz hükümet olarak gündemimize en üst seviyede hakimiz. Hedeflerimize doğru adım adım yürüyoruz.

Bölgemizdeki tüm krizler, çatışmalara rağmen, zorluklarla beraber kolaylıkların da bizleri beklediğinin bilincindeyiz. Türkiye'yi aydınlık yarınlara kavuşturma mücadelemizi sürdürüyoruz.

Terörsüz Türkiye sürecimize dair güncel durumu mütalaa ettik. Bütün bu başlıklarda ülkemizi hedeflerimize yaklaştıracak kararlar aldık. İnşası tamamlanan 6 yeni camimiz açtık. 241 subayımızı tebrik ediyor, kahraman ordumuz ve üniversitemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kıbrıs Türkü'nün her zaman yanlarında olacağız.

Dünyanın hemen hiçbir siyasi partisinde olmayan kendi ülkesini kötüleme alışkanlığından muhalefetin uzaklaşması bizi mutlu eder. Onları teşekkür dilenme zahmetinde bırakmaz, kendilerini tebrik etmekten yüksünmeyiz. Yeter ki Türkiye partisi olsunlar ve Ankara merkezli siyaset yapsınlar.

Yakın çevremizde krizler, çatışmalar ve gerilimler artarken türkiye olarak barış diplomasisine yer vermiş durumdayız. Rusya-Ukrayna savaşında barışı savunan bir politika belirledik. Dışişleri Bakanımızın kolaylaştırıcılığında 23 Temmuz'da yapılan 3. tur müzakerelerinde de savaş esirlerinin takası kararlaştırıldı.