Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

"Yurt içinden ve yurt dışından etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, enerji arz güvenliğinin en stratejik mesele haline geldiği bir çağda yaşıyoruz.

Enerjiye yönelik paradigma değişmediği müddetçe bu tablonun daha adile, daha dengeli yapıya kavuşması zor görünüyor. Geçen sene beyaz satışları ülkemizde bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla 10 milyonu geçmiştir.

