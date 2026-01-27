Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni gerçekleştiriliyor.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

Sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla ve hürmetle selamlıyorum.

Öncelikle bu anlamda ödül töreni vesilesiyle bizleri bir araya getiren ve hasret gidermemize vesile olan Türkiye Müteahhitler Birliği'ne teşekkürlerimizi sunuyorum. Birazdan yüz yüze takdim edeceğimiz firmalarımızı ve temsilcilerini tebrik ediyorum. Ülkemize ve milletimize bu gururu yaşattıkları için her birine, onların şahsında tüm müteahhitlerimize kalpten teşekkür ediyorum. Türk Müteahhitleri aynı zamanda güçlü mühendislik birikimimizi, iş yapma kültürümüzü ve güvenilirliğimizi de dünyanın farklı ülkelerine taşıyor.

"12 BİN 816 PROJE KAPSAMINDA 557 MİLYAR DOLARDAN FAZLA İŞ ALDIK"

Türk inşaat şirketleri son yıllarda yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle dünyanın en prestijli firmaları arasında yer almayı başarmıştır. Firmalarımızın iş disiplini, örnek iş ahlakı ve kalite anlayışı şirketlerimizi küresel ölçekte aranan iş ortakları haline getirmiştir. Türk inşaat sektörünün 1972 yılında başlayan yurt dışı faaliyetleri aradan geçen 54 yılda başarıdan başarıya koşarak bugün hepimizi gururlandıran bir seviyeye ulaşmıştır.

Şimdiye kadar yüzde doksanı bizim iktidarlarımızda olmak üzere dünyanın 138 ülkesinde 12 bin 816 proje kapsamında 557 milyar dolardan fazla iş almış durumdayız. Yakaladığımız bu ivmeyi küresel ekonomideki olumsuzluklara rağmen hamdolsun kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.

Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesi, Türk müteahhitlik sektörünün başarısını bir kez daha tescillemiştir. Listede yer alan firma sayıları itibarıyla dünyada ikinci olduk. Önceki yıl listede 43 firmamız varken, bu yıl aynı listede 45 firmayla temsil edildik. Bir başka çarpıcı rakam ise şudur: İlk 100 firma arasına 8 Türk firması girmiş, bunlardan ikisi ilk 50 içinde yer almıştır. Türkiye, mühendislik sıralamasında ise bu birinci sıraya yerleşmiştir. 45 Türk firmamızın uluslararası projelerden elde ettikleri gelir 21,8 milyar doları bulmuştur.

"MÜŞAVİRLİK FİRMALARIMIZI VE SEKTÖRÜMÜZÜ CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Mühendislik ve tasarım ayağında da şirketlerimiz ciddi ilerleme gösterdi. Rakamlar bu gerçeği çok açık biçimde ortaya koymuştur. Teknik müşavirlik şirketlerimiz bugüne kadar 138 farklı ülkede 3127 adet proje üstlendiler. Yürütülen projelerin büyüklüğü ise 3,7 milyar doları aştı. Dünya dergisinin ilk 225 tasarım ve mühendislik şirketleri sıraladığı 225 yılı listesinde bu sene de 8 şirketimiz yer aldı. Şirket sayısı itibariyle Geçen yıla göre bir sıra yükselerek dünyada altıncı sıraya yerleştik. 2017 yılında listeye yalnızca dört firmamız girebiliyorken, aradan geçen sekiz yılda bu sayı iki katına çıktı.

Bu gurur tablosundan ötürü teknik müşavirlik firmalarımızı ve sektörümüzü de canı gönülden tebrik ediyor, sizlerden göğsümüzü kabartan daha nice başarılar beklediğimizi burada özellikle ifade etmek istiyorum. İnşallah biz de bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sizin önünüzü açmaya, size destek vermeye, sizinle bu yolda omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Değerli Kardeşlerim, Türk müteahhitlerinin küresel ölçekte elde ettiği bu başarılar mevcut ekonomik konjektürde çok daha anlamlı hale geliyor.

"ENFLASYON SON 49 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ"

Son 4-5 yıldır dünya ekonomisi gerçekten sancılı süreçlerden geçiyor. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak tanımlanan koronavirüs salgınının artçı sarsıntıları henüz dinmedi. Tedarik zincirinde meydana gelen kırılmalar tam manasıyla onarılmadan bir de bunlara sıcak çatışmalar ve ticaret savaşları ekleniyor. Çevremize şöyle bir baktığımızda... Bizden güneye etrafımızın adeta bir yangın yeri olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Bilhassa 2025 yılı küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı, jeopolitik risklerin, korumacı ticaret politikalarının ve zayıflayan dış talebin dünya ekonomisini zorladığı bir dönem olarak kayıtlara geçti. Burada şunu büyük bir gururla söylemek isterim.

Küresel ticaret, diplomasi ve güvenlikte ezberlerin bozulduğu bir dönemde Türkiye ekonomisi dikkat çekici bir performans sergilemiştir. 2025 yılı ekonomide hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımız, dengelerin tekrar yerine oturduğu, enflasyonla mücadelede önemli kazanımların elde edildiği, bilhassa ihracat ve turizmde rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur. Enflasyon %30,89 ile son 49 ayın en düşük seviyesine indi. Merkez Bankası rezervlerimizdeki artış aynı şekilde devam ediyor.

"MAL İHRACATINDA 273,4 MİLYAR DOLARLA CUMHURİYET REKORUNU KIRDIK"

Bankamızın rezervleri tarihimizde ilk defa 200 milyar dolar bandını aştı. 2002 yılında sadece 27,5 milyar dolardan devraldığımız rezervleri geçen hafta itibariyle 205 milyar 177 milyon dolara İstihdamda da aynı tabloyu görüyoruz. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranımız son 31 aydır tek haneli seyrini koruyor.

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimizin olumlu etkilerine pek çok alanda şahit oluyoruz. Bakın değerli kardeşlerim, ekonomideki bu olumlu görünüm doğal olarak ticaret performansımıza da yansımaktadır.

Küresel talebin zayıfladığı ve korumacılığın arttığı 2025 yılında Türkiye üretim gücünü ve rekabetçiliğini koruyarak mal ihracatında 273,4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. 2025 yılında ihracatımız bir önceki yıla kıysala net 11,7 milyar dolar artış göstermiştir.

