Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile iş birliklerini görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki bakan, ikili ilişkilerden küresel güvenliğe kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

“BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULARI ELE ALDIK”

Bakan Fidan, Türkiye-Fransa ilişkilerine dair çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Fransa ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel konuları detaylıca ele alma imkanımız oldu. Hem Sayın Macron hem Sayın Erdoğan, Türkiye-Fransa ilişkilerinin daha da ileri taşınması için bizlere siyasi direktiflerini vermiş durumda. ‘İki ülke arasındaki ticari, ekonomik, siyasi ve diğer alanlardaki ilişkileri nasıl daha iyiye taşıyabiliriz’ diye var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ, VİZE SERBESTİSİ VE NATO GÜNDEMİ

Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve Vize Serbestisi Anlaşması'nın devreye girmesinin hedeflerinin başında olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, “Bu konuyu nasıl ilerletebiliriz, neler yaparız, aramızda var olan diğer birtakım konular neler, onları da görüştük. Ayrıca Avrupa güvenliği kapsamında, ‘NATO’nun içerisinde Avrupa güvenliğini nasıl ilerletebiliriz, neler yapılabilir’ bu konuyla da ilgili nitelikli görüş alışverişinde bulunduk.” ifadelerini kullandı.

SURİYE, GAZZE, UKRAYNA VE DEAŞ’LA MÜCADELE

Bölgesel konularda Fransa ile Türkiye'nin önünde geniş bir iş birliği dosyası bulunduğunu kaydeden Fidan, Suriye, Gazze, İran’daki gelişmeler, Akdeniz güvenliği ve Rusya-Ukrayna savaşının gündeme geldiğini söyledi. Fidan, “‘DEAŞ’a karşı mücadelenin kesintisiz devam etmesi için neler yapılmalı’ konusunu da görüştük. ‘Gönüllüler Koalisyonu’nun devam eden çalışmaları ve bu konuda Türkiye’nin yapabileceği katkılar ile Rusya-Ukrayna görüşmelerinde gelinen son aşamayı da masaya yatırdık.” dedi.

BARROT: RUS SALDIRILARINA KARŞI BASKIYI ARTIRMALIYIZ

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise terörle mücadelenin ikili iş birliğinin en önemli konularından biri olduğunu belirterek, “Ülkelerimiz önemli tehditler karşısında. DEAŞ tehdidi bunlardan birisi. Bu kapsamda Suriye’deki gelişmeleri ele aldık. Ukrayna desteğimizden bahsettik. Fransa, Türkiye’nin ‘Gönüllüler Koalisyonu’na katılımını desteklemekte.” dedi.

GAZZE, KAFKASYA VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ

Barrot, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılmasının önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin garantör rolüne vurgu yaptı. Kafkasya’da Ermenistan-Azerbaycan ve Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini desteklediklerini ifade eden Barrot, “2024 yılında ticaret hacmi olarak 23 milyar euroyu aştık, 2025 yılında daha da ötesine gitmeyi öngörüyoruz.” diye konuştu.