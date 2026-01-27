Durdona Khakımova'nın katilleri tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan kan donduran cinayette yeni gelişme...

Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'taki çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Yapılan incelemede, cesedin başı ve bacaklarının kesildiği belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, öldürülen kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlendi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin Gürcistan'a kaçmak üzere İstanbul Havalimanı'na gittiklerini belirledi.

İki şüpheli, yurt dışına çıkamadan 8 saatlik çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Cesede ait diğer parçalar ise aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, cinayete ilişkin E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

2 CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'nde sorguları tamamlanan 3 şüpheli, tutuklama talebiyle Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Khokimova cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

VALİZE KOYUP TAŞIDIKLARI TESPİT EDİLMİŞTİ

Khokimova'nın, sevgilisi D.A.U.T. tarafından Ümraniye'deki evinde öldürüldüğü ve arkadaşı G.A.K.'nin yardımıyla parçaladıktan sonra valize koyup, taksiyle Şişli'ye getirdikleri tespit edilmişti.

Öte yandan şüphelilerin cesedi valizle taşıdığı anlara ait görüntüler daha sonra ortaya çıkmıştı.

KAN DONDURAN İFADE

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş, şüphelilerin ifadesine ulaştı.

Katil zanlısının ifadesinde, "Gofurjon ayaklarını tuttu, ben de bıçak ile hem kasıklardan hem de dizlerden ayrı kestim." sözleri yer aldı.