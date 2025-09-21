Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Sağır duymaz uydurur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor...

Diplomatik temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 15. kez hitap edecek.

TRUMP'LA GÖRÜŞECEK

Erdoğan, kurula hitabının akabinde ABD Başkanı Donald Trump'la görüşme gerçekleştirecek.

Ziyaret öncesi gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki hitabında Gazze meselesini ele alacağını da belirtti.

"SAĞIR DUYMAZ UYDURUR"

Özgür Özel'in, Donald Trump'ın oğlu ile görüştüğü iddialarına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Sağır duymaz uydurur" yanıtını verdi:

"ALIŞVERİŞ YAPARSAK, BİZZAT TRUMP İLE YAPARIZ"

Parti Sözcümüz gereken cevabı verdi. Biz de en yakın zamanda cevabımızı vereceğiz. Bu işlerden anlamaz. Sayın Trump ile herhangi bir alışveriş yapacak olursak oğluyla yapmamıza gerek yok, bizzat Trump ile yaparız.