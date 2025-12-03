Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel çıkışı: CHP'nin geçmişine bak, celladı orada göreceksin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına da değindi.

ÖZGÜR ÖZEL: "CELLADIMIZA AŞIK OLMAMAYA DAVET EDİYORUM"

Özel, 29 Kasım’da yeniden genel başkan seçildiği CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda iktidara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Özel, “Herkesi canı istediğinde ‘Şu parti kapatılsın, kapatmıyorsa Anayasa Mahkemesi de kapatılsın’ diyenlerin demokratlığını hatırlamaya davet ediyorum.

Bir Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "İNSANDA BİRAZ UTANMA OLUR"

Özgür Özel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt gecikmedi.

"Şimdi çıkmış, artık ismini bile duymaya tahammül edemedikleri selefi Kılıçdaroğlu gibi birilerini cellat olmakla itham ediyor." diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi çıkmış, artık ismini bile duymaya tahammül edemedikleri selefi Kılıçdaroğlu gibi birilerini cellat olmakla itham ediyor. Neymiş? DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi Stockholm sendromuymuş; yani celladına aşık olmakmış. İnsanda biraz utanma olur, mahcubiyet olur.

"ÖMRÜN BOYUNCA HİÇ Mİ CHP'NİN UTANÇ LEKELERİYLE DOLU TARİHİNİ OKUMADIN?"

Hadi Türkiye'yi bilmiyorsun, hadi dış politikadan haberin yok, hadi ekonomide elifi görsen mertek zannedersin; insan bari kendi geçmişini bilir, kendi kara sicilini bilir. Şimdi bu beyefendiye sormak lazım; Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın? Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin?

"BENİM KÜRT KARDEŞİM KİMİN CELLAT OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİR"

Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir. Şurada Ulus Meydanı'nda, İstiklal Mahkemeleri'nde alelacele kararlar alıp darağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini milletim gayet iyi bilir. Merhum Menderes'in, Polatkan’ın, Zorlu’yu adım adım darağacına kimin taşıdığını milletim bilir.



Şimdi ardından timsah gözyaşları döktükleri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarına kimin sessiz kalarak onay verdiğini benim milletim çok iyi bilir. Terörle mücadele adı altında Tunceli'den başlayarak bizim dönemimize kadar Kürt kardeşlerimizin kanını kimin döktüğünü benim milletim çok iyi bilir.

"CHP'NİN GEÇMİŞİNE BAKSIN, CELLADI ORADA ZATEN GÖRECEKTİR"