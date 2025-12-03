CHP ve DEM arasında cellat polemiği: Özgür Özel yine inkar etti

DEM Parti ve CHP arasında 'cellat' polemiğinde atışma sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultay konuşmasında başlayan polemikte söz sırası yine Özel'de...

DEM Parti'den gelen 'Bu konuyu açarsanız siz borçlu çıkarsınız' çıkışına cevap veren Özgür Özel, sözlerinin hedefinin DEM Parti olmadığını tekrarladı.

"BEN DEM'E 'BUNU NİYE YAPIYORSUNUZ' DEMİYORUM"

Medyascope’a konuşan Özel, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben DEM Parti’ye 'Siz bunu yapıyorsunuz’ demiyorum. Hatta her yerde ben defalarca söyledim bunu. DEM Parti ne yapacaktı? Yani yıllardır çözüm, müzakere, muhataplık diye bekleyen DEM Parti, MHP gelip elini uzattığında ya da ‘Gelin bir çözüm masası kuralım’ dendiğinde ‘Yok’ mu diyecekti? Ben bunu 100 kere söyledim yani. Hatta Tuncer Bakırhan da bu sözümü duyduğunu ve doğru bir yaklaşım olduğunu söyledi.

"CHP'NİN KARARI NEDENİYLE SÜRECİN DIŞINDA TUTANLARA DEDİM"

Bunu DEM Parti siyasetçilerinin üstlerine alınmasına ben üzüldüm. Çünkü çok özenli bir metin ve bunları DEM Parti’nin siyasetçisine değil; CHP’yi bir kararından dolayı sürecin dışında tutan ve Kürtlerle CHP’nin arasını açmaya çalışan, CHP’ye çok acımasız hakaretler, yakıştırmalar ve hatırlatmalar yapanlara söylüyorum yani."

ÖZGÜR ÖZEL'İN CELLAT ÇIKIŞI

CHP Lideri Özgür Özel, CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda “Bir Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum.” demiş ve tartışmanın fitilini ateşlemişti.

"AKIL TUTULMASI"

Özel'e ilk cevap veren, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları oldu ve “Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır." ifadelerini kullandı.

"GENELLEME YAPTIM"

Özgür Özel, DEM Parti'den gelen tepkiler üzerine sözlerinin muhatabının DEM'liler olmadığını iddia etmiş “Ben DEM’e söylemedim. DEM’in kapatılmasını hatırlatarak genelleme yaptım.” dese de tepkiler dinmemişti.

"HEPİNİZ BORÇLU ÇIKARSINIZ"

Son olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dün TBMM'deki partisinin grup toplantısında Özel'i eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı: