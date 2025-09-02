Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in 'Sinop' açıklamasına tepki

Özgür Özel, Sinop çıkışıyla gündemdeki yerini koruyor...

Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel, Sinop'ta balıkçılık sezonu açılışına katıldı.

SİNOP AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Özel, burada ilginç bir açıklama yaptı.

CHP Lideri, ASELSAN ve ROKETSAN'ın füze testlerinin Sinop'ta turizmi ve balıkçılığı olumsuz etkilediğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Özgür Özel'in bu açıklamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ziyareti sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada Sinop’taki ROKETSAN füze testleriyle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eleştirilerine değindi.

"AH AH ÜLKEM NE HALLERE KALDI"

Erdoğan, "Özgür Bey’in zannediyorum ne füzelerden haberi var, ne Sinop’ta balıkçılığın gelişiminden, ne de turizmden. “Balıklar strese giriyor” diye açıklama yapmış. Ah ah ülkem ne hallere kaldı. Ama aşacağız bunları." açıklamasında bulundu.

"NE FÜZELERDEN HABERİ VAR NE DE BALIKÇILIĞIN GELİŞİMİNDEN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Malumunuz Sinop’ta ROKETSAN’ın geliştirdiği normal menzilli füzelerimizin ve Delta V’nin atışlarını yapıyoruz. Bunlar Türkiye’nin şu anda geliştirebildiği orta menzildeki füzeler. Daha uzun menzildeki füzeler için malumunuz farklı coğrafyada işlerimiz de var. Ama şu anda biz Türkiye’nin bağımsızlığı için bu testleri yapmaya devam edeceğiz. Bu arada Sinop’ta balıkçılık 3-4 sene içerisinde 5 misli büyüdü. Sinoplu balıkçıların hiçbir sorunu yok. Sinoplu balıkçılar Japonya’ya Türk somonu ihracatı yapıyorlar. Dolayısıyla Özgür Bey’in zannediyorum ne füzelerden haberi var, ne Sinop’ta balıkçılığın gelişiminden, ne de turizmden. “Balıklar strese giriyor” diye açıklama yapmış. Ah ah ülkem ne hallere kaldı. Ama aşacağız bunları.

"HANGİ SORUNA ÇÖZÜM ÜRETEBİLDİLER Kİ"