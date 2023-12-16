Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya açıklaması! 'Ahlaki açıdan ciddi bir erozyon var' Sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşarak canlı yayın yapan kullanıcılar gündemden düşmüyor.. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahlaki açıdan ciddi bir erozyon hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz, çocuklarımızı korumalıyız." dedi.

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ensonhaber.com

Son günlerde her yaş grubu tarafından sıkça kullanılan sosyal medya uygulamalarında skandalların sonu gelmiyor.

Müstehcen yayınların yanı sıra, nişan ve düğün merasimlerine ait görüntüler de paylaşılarak gündem oluyor.

Emniyet ekipleri ise sosyal medya fenomenlerine yönelik son yılların en kapsamlı denetimini yürüterek bu kişileri tek tek gözaltına alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da katıldığı bir programda sosyal medyayı ele aldı.

Burada yaptığı açıklamasında sosyal medya platformlarında ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşmanın olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlatlarımızı sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumalıyız" dedi.

"Ahlaki açıdan ciddi bir erozyon hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: