Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDV'ye kurban bağışı
Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı ele alındı.

KURBAN BAĞIŞI YAPTI

Erdoğan, programa destek amacıyla kurban bağışında bulundu

MAKBUZU İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletine ilişkin bağış makbuzunu da imzaladı.

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Büşra Yıldız
Muhabir