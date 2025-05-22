Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDV'ye kurban bağışı

Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Görüşmede, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı ele alındı.
KURBAN BAĞIŞI YAPTI
Erdoğan, programa destek amacıyla kurban bağışında bulundu
MAKBUZU İMZALADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletine ilişkin bağış makbuzunu da imzaladı.
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