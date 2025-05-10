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Haber Merkezi

İstanbul’da Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı düzenlendi.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Burada annelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye konusunda annelerle katıldığı programda önemli mesajlar verdi.

"TÜRKİYE'Yİ TERÖR BELASINDAN KURTARMAKTA KARARLIYIZ"

Barış konusunda kararlı olduklarını belirten Erdoğan şöyle konuştu:

"40 yıldır annelerin yüreklerine kor ateş düşüren terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Sağlam adımlarla yürüyoruz. İstihbarat ve diğer yetkililer üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor.

Biz de bir boşluk bırakmadan çalışmaları takip ediyoruz. Annelerin dualarıyla terörsüz Türkiye menziline varacağımızı umut ediyoruz. Bölgemizi kaos ve gözyaşına boğanların oyununa gelmeyeceğiz. Bölmeye çalışanlara cevabımızı birbirimize sarılarak vereceğiz.

"HER AN MÜJDELER ALABİLİRSİNİZ"

Kardeşlik hukukunu daha da güçlendirip, Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Her an müjdeler alabilirsiniz, alacaksınız. Hayatta olan annelerimize aileleriyle birlikte hayırlı bir ömür diliyorum, hayatlarını kaybeden annelerimize rahmetler diliyorum."