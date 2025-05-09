PKK kongrenin toplandığını duyurdu

Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli adımlar atılmaya devam ediliyor.

1 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM sıraları ile tokalaşmasıyla başlayan ve devam eden süreçte, İmralı görüşmelerinden sonuç çıktı..

Yürütülen süreç sonunda İmralı'da tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yaptı.

PKK'nın bu çağrının ardından fesih işlemlerini ne zaman tamamlayacağı ve bu kapsamda da kongreyi ne zaman toplayacağı merak ediliyordu.

AÇIKLAMA GELDİ: KONGRE TOPLANDI

PKK 12. Kongresi, 5-7 Mayıs tarihleri arasında Medya Savunma Alanlarında gerçekleştirildi.

Kongre sonuçları, alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Tarihi öneme sahip kararlar aldık" ifadeleri yer aldı.

DEM PARTİ "AN MESELESİ" DEMİŞTİ

Ayşegül Doğan, geçtiğimiz saat diliminde PKK'nın kongrenin toplandığını duyurmasının an meselesi olduğunu söylemiş ve şöyle demişti;

PKK’nin kongresini topladığını duyurması an meselesi. PKK her an kongrenin toplandığını duyurabilir. Bunu buradan sizinle paylaşmak isterim. Biz de bu tarihi adımı, bu tarihi kararı çok büyük bir ciddiyet ve önemle bekliyoruz. Silahların değil sözün konuşması gerekiyor dedik.



Silahların tümden devre dışı bırakılması için sözün konuşulması siyasete çok büyük sorumluluklar düşüyor dedik. Herkes cesaretle bu sorumluğu taşımalı, bunun için gönüllü olmalı.



Sahip çıkmaya çalıştığı şey Türkiye'nin geleceği dedik. Bugün yine bunu söylüyoruz. PKK’nin kongresini topladığını duyurması an melesi. Bu önemli bir adım ancak bu adımın sonrası da önemli olacak.