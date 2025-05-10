Terörsüz Türkiye için tarihi adım: PKK'nın silah bırakma kararı bugün açıklanabilir

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Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır güvenlik gündeminde yer alan PKK terör örgütünün silah bırakma yönünde tarihi bir karar aldığı ve bu kararın bugün kamuoyuna resmen duyurulmasının beklendiği bildirildi.

Güvenlik ve diplomasi çevrelerinde büyük yankı uyandıran gelişme, hem Türkiye içinde hem de bölgesel düzeyde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ORTADOĞU'YA ETKİLERİ NE OLACAK

Kararın duyurulması halinde, süreç yalnızca Türkiye açısından değil, aynı zamanda Suriye, Irak ve İran gibi bölge ülkeleri bakımından da ciddi sonuçlar doğurabilir. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ile Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların da gelişmeleri yakından izlediği; kalıcı barış, müzakere ve toplumsal onarım yönünde yeni bir dönemin kapılarını aralayabileceği vurgulanıyor.

SİLAH BIRAKMA NE ANLAMA GELİYOR

PKK’nın resmen silah bırakması, örgütün Türkiye sınırları içindeki silahlı faaliyetlerine son vereceğini açıklaması anlamına geliyor. Bu durum, dağ kadrolarının geri çekilmesi, silahlı eylemlerin durması ve olası bir entegrasyon sürecinin başlaması gibi aşamaları beraberinde getirebilir. Ayrıca, bu adımın Türkiye’de yıllardır süren terörle mücadelenin siyasi ve toplumsal boyutlarını da yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

HÜKÜMETİN ATACAĞI ADIM MERAK EDİLİYOR

Kararın açıklanmasının ardından gözler, Ankara'dan yapılacak ilk resmi değerlendirmeye çevrilecek. Hükümetin, PKK’nın bu adımına nasıl yaklaşacağı ve yeni bir çözüm süreci başlatılıp başlatılmayacağı sorusu, önümüzdeki günlerin en önemli siyasi gündem maddelerinden biri olabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ya da İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilk değerlendirmesinin gün içerisinde gelmesi bekleniyor.

HALKIN BEKLENTİSİ: KALICI BARIŞ

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan vatandaşların önemli bir bölümü, yıllardır süren çatışma ortamının son bulmasını ve bölgeye huzur ile istikrarın kalıcı olarak gelmesini umut ediyor. Silahların tamamen susması, hem sosyal hem de ekonomik normalleşme açısından büyük önem taşıyor.

BUGÜN AÇIKLANABİLİR

Öcalan’ın silah bırakma çağrısının ardından, gözler PKK'nın alacağı kararları beklemeye başladı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 9 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, PKK’nın kongreyi toplama kararı aldığını duyurdu. Doğan, bu açıklamanın hemen ardından, terör örgütünün 12. kongresini 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiğini kamuoyuna bildirdi.

PKK’ya yakın çevrelerin aktardığı bilgilere göre, silah bırakma kararıyla ilgili açıklamanın yazılı bir metin ya da video mesaj yoluyla paylaşılması bekleniyor. Açıklamanın, örgütün yurt dışındaki lider kadrosundan bir isim tarafından yapılması ve barış mesajlarının da yer alması öngörülüyor.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ NASIL BAŞLADI

PKK’nın silah bırakma süreci, 1 Ekim'deki sembolik bir tokalaşma ile başlamış ve sonrasında büyük bir siyasi sürecin temelini atmıştır. "Terörsüz Türkiye" için atılan ilk adımlar, pek çok kritik tarihin takip edilmesiyle şekillenmiş ve her biri önemli bir dönüm noktası olmuştur.

BAHÇELİ'NİN İLK ÇAĞRISINA ERDOĞAN'DAN DESTEK

Sürecin en dikkat çeken anlarından biri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’deki grup toplantısında yaptığı çağrıydı. Bahçeli, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın tecritinin kaldırılması durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir açıklama yapmasını önerdi. Bahçeli’nin bu sözleri büyük ses getirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da süreci desteklediğini vurguladı. Erdoğan, terörle mücadelede kesin bir çözüm için tüm gereken adımların atılacağını belirterek, terör örgütünün sonlandırılması yönündeki çalışmaların titizlikle yürütüleceği mesajını verdi.

İMRALI ZİYARETLERİNİN BAŞLANGICI

Kısa süre sonra, Devlet Bahçeli’nin tekrar yaptığı çağrı ile, İmralı ile DEM Parti arasında yüz yüze bir görüşmenin yapılması gerektiği ifade edildi. Bu gelişme, sürecin bir başka önemli dönüm noktasıydı. 26 Kasım 2024’te DEM Parti heyeti, İmralı Adası’na gitmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. 9 Aralık’taki Meclis bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın 2025 yılına dair "Yeni bir başlangıç yapabiliriz. Barış bu topraklara inmelidir." ifadeleri de Bahçeli tarafından alkışlandı.

İMRALI ZİYARETLERİ VE SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Yılın son günlerinde, 27 Aralık’ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin İmralı’ya yapacağı ziyareti onayladı. 28 Aralık’ta gerçekleşen ilk ziyaretin ardından, 3. ziyaretin ardından 27 Şubat 2025’te önemli bir açıklama yapıldı. Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma çağrısını yaptı. Ziyareti gerçekleştiren heyet, Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Öcalan’ın avukatlarından oluşuyordu. Gelişmenin hemen ardından, heyet bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafta, Abdullah Öcalan metni elinde tutarak silah bırakma çağrısını kamuoyuna duyurdu. Öcalan, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." şeklindeki çağrısını yineledi.

Öcalan’ın açıklamalarında, PKK’nın tarihsel anlamı ve kuruluş amacının artık geçerliliğini yitirdiğine, örgütün aşırı tekrara düştüğüne vurgu yapıldı. Ayrıca, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ancak demokrasiyle taçlandırılabileceği ve bunun için de barışın sağlanması gerektiği ifade edildi. Bahçeli ve Erdoğan’a da atıfta bulunularak, örgütün lağvedilmesi gerektiği dile getirildi.

KRİTİK GÖRÜŞMELER VE SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN VEFATI

Bu açıklamaların ardından, 10 Nisan 2025’te Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan da yer aldı. Sonrasında heyet, Adalet Bakanı ile de bir araya geldi. Bu görüşmeler, sürecin çözüm noktasına gelmesinde önemli rol oynadı.

Ancak süreçte yer alan bazı kritik isimler, sağlık sorunlarıyla mücadele etti. MHP lideri Bahçeli, kalp ameliyatı geçirdi ancak hızla iyileşerek 6 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yaptı. Ancak 3 Mayıs’ta acı bir kayıp yaşandı; Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Önder’in son anlarında Bahçeli ile paylaştığı barış mesajları hafızalarda kaldı. Önder, “Barışı görelim, sonra Allah emanetini alsın” diyerek, sürecin önemini vurgulamıştı.



