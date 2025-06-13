Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül için taziye mesajı

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Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası alındığı yoğun bakım tedavisi sırasında, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Goncagül'ün cenazesi, cuma namazına müteakip Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"KIYMETLİ KARDEŞİM, GONCAGÜL'E ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Hüseyin Goncagül için sosyal medya platformu X hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini şu sözlerle iletti:

Tiyatro, radyo ve televizyon alanında birbirinden değerli çalışmalara imza atan; karakteriyle, duruşuyla, samimiyetiyle gönüllerde farklı bir yere sahip olan; İstanbul İmam Hatip Okulu'ndan arkadaşım, kıymetli kardeşim, sanatçı Hüseyin Goncagül'e Allah'tan rahmet diliyorum. Hüseyin kardeşimin ailesine, dostlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun.

HÜSEYİN GONCAGÜL KİMDİR?

Tiyatrocu Hüseyin Goncagül, 9 Şubat 1955'te İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi.

Okul yıllarında tiyatroyla tanışan sanatçı, 1970'te Devlet Tiyatroları oyunculuk sınavını kazandı ve yaklaşık 3 yıl boyunca çocuk oyunlarında çeşitli roller aldı.

İstanbul İmam Hatip Okulundan mezun olan usta tiyatrocu, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde İngilizce Öğretmenliği'ni tamamladıktan sonra 13 sene İngilizce öğretmenliği yaptı.

İbrahim Sadri'nin yazdığı 'İnsanlar ve Soytarılar' adlı oyunuyla 1984'te Ulvi Alacakaptan, Barbaros Ceylan, Hasan Nail Canat ve Altay Ünaltay'ın da aralarında olduğu birçok isimle aynı sahneyi paylaşan Goncagül, Milli Gazete'de 'Goncagülle Seyahat' başlıklı yazılar kaleme aldı.

Hüseyin Goncagül, 1990'lı yıllarda Akra ve Moral FM radyolarında çocuk programları, Kanal 7'de 'Halk Meclisi', 'İstanbul Bülteni', 'İstanbul Kazan Ben Kepçe', 'Sahuru Beklerken', 'Goncagül'ün Kepçesi', 'Tatil Eğlencesi', 'Aileler Yarışıyor' ve 'Teneffüs' adlı televizyon programlarını hazırlayıp sundu.

TRT Çocuk'ta programcılığın yanı sıra danışmanlık görevini de yürüten Goncagül, Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkede de çeşitli programlara imza attı.