Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet konutlarıyla ilgili verdiği müjde deprem bölgesinde sevinçle karşılandı

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ili etkiledi.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başarlı çalışmaları ile depremzedeler, kısa sürede yeni evlerine kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısında yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara bir kez daha müjde verdi.

Müjde, 11 ili etkileyen deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

18 YILA YAYILAN TAKSİTLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeye göre, konutların ödeme planı belli oldu.

Arsa ve alt yapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65’ini devlet karşılayacak, daha önceki tüm afet konutlarında olduğu gibi bu afette de konutlar yine sabit taksitle faizsiz, 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan taksitlerle, vatandaşları zorlamayacak tutarlarda olacak.

AFET KONUTLARININ AYLIK SABİT TAKSİDİ: 8 BİN 750 TL OLACAK

- Afet konutların ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak.

- Faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl taksit imkanı sunulacak.

- Bir afet konutunun taksitli fiyatı: 1 milyon 890 bin TL

- Aylık sabit taksit: 8 bin 750 TL (3+1 konut )

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM KOLAYLIĞI

- Bir afet konutunun peşin satış tutarı: 484 bin TL

-Peşin ödemede evin satış fiyatının 4’te biri tutarına denk gelen indirim kolaylığı sağlanacak.

PEŞİN ÖDEME İÇİN DEVLET BANKALARINDAN KREDİ İMKANI SUNULACAK

-Satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlara kamu bankalarından kredi kullanabilecek.

KÖY EVLERİNİN AYLIK SABİT TAKSİDİ: 8 BİN 100 TL OLACAK

Köy evlerinin de ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl taksit imkanı sunulacak.

-Bir köy evinin taksitli fiyat: 1 milyon 750 bin TL

-Aylık sabit taksit: 8 bin 100 TL

KÖY EVLERİNDE DE PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM VE KREDİ KOLAYLIĞI

- Bir köy evinin peşin satış tutarı: 448 bin TL

-Peşin ödemede evin satış fiyatının 4’e biri tutarına denk gelen kolaylık sağlanacak.

-Satın alırken kredi kullanmak isteyene kamu bankaları kredi imkanı sunacak.

DAHA ÖNCEKİ TÜM AFETLERDE DE VATANDAŞLARA AYNI İMKANLARLA FAİZSİZ ÖDEME KOLAYLIĞI SUNULDU

Bugüne kadar meydana gelen deprem, yangın, sel gibi tüm afetlerde vatandaşlara bütçesini zorlamayacak, faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz 18 yıla varan vade imkanı sunuldu.

İzmir’de deprem sonrası afet konutlarının aylık taksidi 1.600 TL, Elazığ’da 1060 TL taksitler belirlendi. Giresun’da ise sel felaketi sonrası inşa edilen konutların taksidi 1.400 lira olarak uygulandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "ÇÖP KONTEYNERİNİN" MALİYETİ DAHA FAZLA

Geçtiğimiz günlerde deprem bölgesine giden ve CHP'li belediyelerin bölgeye yaptıklarından bahseden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hangi CHP'li belediyenin kaç çöp konteyneri gönderdiğini söylemişti.

Özel'in bahsettiği çöp konteynerinin maliyeti neredeyse 9 bin lira, ancak afet konutlarının yapımında özellikle 3+1 evlerde aylık taksit 8 bin 750 lira ediyor.