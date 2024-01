ensonhaber.com

AK Parti adaylarını açıklıyor...

48 ilin açıklandığı AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Ankara Ticaret Odası Congresium'da gerçekleştiriliyor.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partililere hitap etti.

Yerel seçim hedefini bir kez daha açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yerel seçim hedeflerini bir kez daha vurguladı.

"Muhalefetin elindeki belediyeleri alacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerde öncelikli hedeflerinin muhalefetin elinde bulunan belediyeleri kazanmak olduğunu söyledi.

"İlçe başkan adaylarımızın tanıtımını kısa sürede tamamlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim mesajında şunları kaydetti:

"30 Ocak'ta seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız"

Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olan belediyeleri tekrar ezici oranlarda kazanma yanında muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. Bunun için milletimizin her adımında, her anında hep yanında olacak tüm gönlü ve zihni ile kendini şehirlerine adayacak belediye başkanları ile seçimlere hazırlanıyoruz. İnşallah 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Bilindiği gibi seçim takvimine göre aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kurullarına verilmesi gerekiyor. Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek tüm vaktimizi ve enerjimizi seçim kampanyamıza teşrif etmektir.

"Adaylarımızı şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

Partimizi ve ittifakımızı 31 Mart 2024 seçimlerinde belediye başkan adayı olarak temsil edecek isimlerin bir kısmını daha açıklayacağımız toplantıya teşrifleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi 7 Ocak'ta İstanbul'da 26 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızın ismini milletimizle paylaştık. Bugün de büyükşehirlerimizin diğer kalanlarını ve il belediye başkan adaylarımızı açıklıyoruz. Adaylarımızı şimdiden tebrik ediyor kendilerine seçim çalışmalarında ve daha sonrasında şehirlerimize verecekleri hizmetlerde başarılar diliyorum.

"Sandıkta bize verilen her oyun vebalini yaptığımız görevlerin her anında üzerimizde hissedeceğiz"

Bundan tam 30 yıl önce 1994'te İstanbul'da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halkımıza hizmet yoluculuğumuzu Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz. Buna hazır mıyız? Belediyelerdeki başarılarıyla iktidara yürümüş bir parti olarak rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmak mecburiyetindeyiz. Büyükşehiriyle, iliyle, ilçesiyle, beldesiyle ülkemizin her belediyesini eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı'na yakışır seviyelere getirmek peşindeyiz. Sandıkta bize verilen her oyun vebalini yaptığımız görevlerin her anında üzerimizde hissederek, aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacak, üretecek farkımızı ortaya koyacağız. Biz asla şehirlerine ve oralarda yaşayan insanlara hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli kavramların, değerlerin, sembollerin, ideolojik körlüklerin arkasına saklanarak koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık, olmayacağız.