Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programlarını Ankara'da sürdürüyor.

İlk olarak Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.

Burada partililerle buluşan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Önemli mesajlar verdi

Partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşamasında gündeme dair önemli mesajlar verdi.

İstişare kampı düzenlenecek

"İştişare ve yenilenme sürecimizin sonunda AK Parti olarak yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam etmekte kararlıyız." diye konuşan Erdoğan, geleneksel istişare kampının yapılacağını dile getirdi.

"AK Parti her türlü kişisel hesabın üzerindedir"

Erdoğan, "Hata değil, yanlışta ısrar kaybettirir." ifadelerini kullanıp AK Parti'nin her türlü kişisel hesabın üzerinde olduğunu vurguladı.

"Nereden geldiğinizi unutmazsanız, hedeflerinizden de kopmazsınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlere yönelik partililere verdiği mesajlarda şunları kaydetti:

Bir defa şu gerçeğin gayet farkındayız. Hata değil, yanlışta ısrar etmek kaybettirir. Siyasetin inişli çıkışlı serencamında esas mesele hep istikamet üzerinde kalabilmektir. Nereden geldiğinizi unutmazsanız, hedeflerinizden de kopmazsınız. Bakınız biz siyasi hayatımız boyunca elde ettiğimiz her başarıyı, zaferle bitirdiğimiz her mücadeleyi önce Allah'ın yardımına, sonra da milletimizin desteğine, duasına ve yanımızda olmasına borçluyuz. Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti, milletin kurduğu, tabelasını milletin astığı, siyaseti daima millet için ve milletle birlikte yapmış bir partidir. Siyasette rotamızı bugüne kadar hep milletimiz çizdi. Biz de milletin belirlediği yoldan hiçbir zaman sapmadık.