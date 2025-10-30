Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de göstermişti: Foto muhabire ödül

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında verilen 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazanan isimleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende açıkladı.

AA'nın Gazze'deki foto muhabirlerinden Ali Jadallah, fotoğraf alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

İSRAİL'İN SAVAŞ SUÇLARINI FOTOĞRAFLARIYLA BELGELEDİ

2015'ten bu yana AA'da foto muhabiri olarak görev yapan Jadallah, 15 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ndeki yaşamı belgeleyerek, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarının insani etkilerini ve gerçekliğini dünya kamuoyuna aktarıyor.

AİLESİNİ ENKAZ ALTINDAN KENDİ ELLERİYLE ÇIKARDI

Jadallah'ın ailesine ait ev, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların ilk günlerinde hedef alındı ve saldırıda babası, iki kardeşi ve üç kuzenini kaybetti, diyaliz hastası annesi ise ağır yaralı olarak enkaz altında kurtarıldı.

Jadallah, üç gün boyunca ailesinin cansız bedenlerini enkaz altından kendi elleriyle çıkardı.

Eşi, çocukları ve annesi Gazze'den tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen Jadallah, Gazze'yi terk etmeyerek şehrin yıkımını belgelemeyi sürdürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FOTOĞRAFI BM GENEL KURULU'NDA GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayında ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki hitabında Ali Jadallah tarafından 22 Temmuz 2025'te çekilen, "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafı göstermişti.

JADALLAH ÖNCE EVİNİ SONRA AİLESİNİ KAYBETTİ

Ali Jadallah, AA'nın Tanık Kitabı'nda yer alan röportajda, 7 Ekim'den üç gün sonra evini kaybettiğini, saldırılar başladıktan sonra ise 11 Ekim’de Şifa Hastanesi’nde çekim yapmakla meşgul olduğu sırada telefonda ailesinin hedef alındığını belirtti.

Vakit kaybetmeden ailesinin bulunduğu eve gittiğini ve asıl şoku orada yaşadığını ifade eden Jadallah, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu bir şoktu, tam anlamıyla bir şoktu. Bu savaşın başlangıcıydı. Tüm aile bireylerimi kaybettim. Sadece annem enkazın altından kurtulabildi. Allah’a hamdolsun. İnsanların durumunu tarif etmek çok çok zor. Bu duyguyu tarif edecek bir kelime sözlüklerde yok. Yani aileni kaybediyorsun, güveni kaybediyorsun, yakınlarını kaybediyorsun, sevdiklerini kaybediyorsun, dünyada ihtiyaç duyduğun her şeyi kaybediyorsun. Yani her şeyini kaybetmişsin."