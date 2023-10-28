Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyük Filistin Mitingi'ndeki açıklamaları dünya basınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Filistin Mitingi'nde Filistinlilere yönelik yeni bir katliama girişen İsrail'e ve buna sessiz kalan, destekleyen batılı devletlere sert eleştirileri ve uyarıları, dünya basınında geniş yer buldu.

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İstanbul'da Gazze'nin sesi olmak için düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'ne onbinlerce vatandaş katılırken, alanı dolduranlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, dış basında da yankı buldu.



Batı medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını son dakika olarak geçerken, Hamas'ı özgürlük savaşçısı olarak tanımlaması, bazı medya kurumlarınca öldürülen İsrailliler üzerinden eleştirildi.

İşte dünya basınından o manşetler..

"Erdoğan, Hamas'a özgürlük savaşçısı diyerek İsrail'i kızdırdı"

Reuters: Erdoğan, Hamas özgürlük savaşçıları diyerek İsrail'i kızdırdı



Financial Times: Erdoğan, İsrail'in terör devleti olduğunu, Hamas'ın ise terörist olmadığını söyledi



Al-Jazeera: Erdoğan, İsrail'in işgalci, Hamas'ın da özgürlük savaşçısı olduğunu söyledi



Euronews: Erdoğan'a göre Gazze'deki katliamın asıl sorumlusu Batılı ülkeler



Ekathimerini: Erdoğan, 'Selanik bizden koparıldı' dedi



BBC: Erdoğan, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde yasaklanan ifadeleri Hamas için kullandı



Die Welt: Erdoğan, aşırı İslamcı Hamas'ı özgürlük savaşçısı olarak tanımladı, öldürülen 1400 İsrailliyi anmadı

"Türkiye, İsrail'i 'savaş suçlusu' ilan etmeye hazırlanıyor"