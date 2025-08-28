Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çelik Kubbe için teslim edilen savunma sistemleri ile pozu

Türkiye savunma sanayiinde tam bağımsızlık yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Geçmişi Kıbrıs Barış Harekatı'na dayanan Türkiye'ye yönelik 50 yıllık Batı ambargosu, adeta 'kötü komşu insanı mal sahibini yapar' atasözünü hayata geçirdi.

Yıllarca devam eden yatırımlar, Türkiye'yi bu alanda sayılı ülkeler arasına soktu.

Dün bu kapsamda tarihi bir adım daha atıldı.

Ülkenin hava savunmasını sağlayacak olan Çelik Kubbe projesi için yeni araçlar envantere girdi.

460 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE 47 ARAÇ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen, "Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller", Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü Temel Atma Töreni'ne katıldı.

"Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgi savunma kabiliyetlerimizdir." vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 460 milyon dolar değerinde toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe sistemlerinin envantere girdiğini duyurdu.

"BU ADIMLAR ÜLKEMİZİ BİR ÜST LİGE TAŞIYACAK"

Erdoğan, şunları söyledi:

Salona gelmeden önce sistemleri yerinde inceledim. Adeta bir gövde gösterisine tanık oldum. Ürünlerimiz karşısında bu milletin ferdi olarak kıvanç duydum. 3 adet Hisar orta menzilli hava savunma sistemi ve 21 araç orta menzilde güçlendirecek.



Korkut Hava Sistemi sahada gözümüz kulağımız olacak. Bu adımlar ülkemizi bir üst lige taşıyacak. Burada durmayacak, yeni yetenekler geliştirecek ve envantere gireceğiz.



Çelik Kubbe ile farklı bir klasmana çıkacağız. Aselsan'ın Çelik Kubbe'de kritik bir rolü var. Sahada anlık çalışmayı sağlayacak yapay zeka destekli komuta sistemini Aselsan hazırlıyor. Sahadaki yüzlerce hava savunma sistemi tek bir sistem gibi hareket edecek.



Geliştirdiğimiz yüksek teknoloji ürünleri yüksek adetlerde üretmemiz şart. Son dönemde şirketlerimizin buna verdikleri önemi memnuniyetle takip ediyorum.



Bugün açacağımız 14 tesisle üretim kapasitemizi artırıyoruz. Bu tesisler yaklaşık 4 bin kişiye yeni çalışma alanları açacaktır. Bunların da hayırlı olmasını dilerim.