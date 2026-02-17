Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hayati Yazıcı ile hikayesi: Herkes işini yapsın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden bu yana, teşkilata örnek olarak yakın çalışma arkadaşlarının anlattığı birçok hikayesi var.

İşte onlardan biri daha gün yüzüne çıktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilk günden beri yanında olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın arasında geçen bu hikayeyi, Gaziantep'te düzenlenen ve Ensonhaber yazarı Adem Metan'ın moderatörlüğünü yaptığı programda anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yasakla yargılandığı günlerde bile görevinden başka bir şey düşünmediğini belirten Büyükgümüş, şu ifadeleri kullandı:

SİYASİ YASAK DAVASINDA AVUKAT HAYATİ YAZICI

"Hayati Bey, hani Cumhurbaşkanımız Siirt'te konuşma yaptı, yasaklandı, mahkemelere çıktı... O dönem Cumhurbaşkanımızın avukatı. Siyasette partide değil ama onunla beraber çalışıyor.

İstanbul'da bir yere gidiyorlar. Cumhurbaşkanımıza dava açılmış, karar celsesi gelecek ve siyasi yasak alacak. Hani hatırlıyor musunuz 'Muhtar bile olamaz' manşetini. O davanın kararından sonra o manşetler atılacak.

"BİZE YAKIŞMAZ BU ÇÖPLERİ KALDIRIN"

Arabayla bir yere gidiyorlar, Hayati Bey de davanın içeriğini anlatıyor. Cumhurbaşkanımız telefonumu verin diyor. Park Bahçeler Genel Müdürü'nü arıyor. Yolda giderken bir yerde çöp görmüş. 'Yahu arkadaş, bu bize yakışmıyor, yolun kenarında çöp mü olur? Hemen bunu toparlayın' diye müdürüne çıkışıyor.

"KARİYERİN BİTECEK, ÇÖPÜN PEŞİNDESİN"

Hayati Bey de biraz bozulmuş. 'Siyasi yasak alacaksın, bütün kariyerin bitecek Başkanım. Sen niye çöpün peşine düştün?' diyor.

"ÇÖPLERİ KALDIRMAK BENİM, DAVA TAKİBİ SENİN İŞİN"

Bence orada çok güzel bir şey söylemiş Cumhurbaşkanımız, Hayati Bey onu anlattı bize. 'O çöpleri kaldırmak benim vazifem, davamı da takip etmek senin vazifen. Herkes işini yapsın' demiş."