Özgür Özel bir kez İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetti: İlk işim bu olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan Özel, bir kez daha İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetti.

"MECLİS'E GETİRECEĞİM"

İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe getirme konusunda kararlılıklarını yineleyen Özel, partisinin iktidar olması halinde ilk işinin bu olacağını söyledi.

"TÜM KADINLARA SÖZ VERİYORUM, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE DÖNÜLECEK"

Özel devam eden açıklamasında şöyle konuştu;

Ve buradan söz olsun, tarihe geçsin ki bir kez daha ifade edeyim: 17 Şubat 2026 günü bir kez daha sözümüzü yeniliyoruz.

Bu kürsülere, o zaman salon başka olacak, bu kürsülere Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidar partisinin genel başkanı olarak yine çıkacağım ve o gün göreceksiniz ki bu meclise sevk ettiğimiz ilk anlaşma İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülme anlaşması olacak.

"SÖZ VERİYORUM"

Söz veriyoruz Türkiye'deki tüm kadınlara, tüm kadınlara."

SLOGAN ATILDI

Özel'in sözlerini tamamlamasının ardından da salonda bulunanlar, ayağı kalktı ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atmaya başladı.

AVRUPA'DA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TABLOSU

2011 yılında İstanbul’da imzaya açılan sözleşme, Avrupa Konseyi ülkeleri tarafından kadına yönelik şiddeti önlemede en kapsamlı uluslararası metin olarak kabul ediliyor.

Avrupa Birliği sözleşmeye 2017’de taraf olurken; Rusya ve Azerbaycan belgeyi imzalamayı reddetti. Çekya, Slovakya, Litvanya, Macaristan, Ermenistan ve Bulgaristan ise sözleşmeyi imzalasa da yürürlüğe koymadı.

Türkiye 2021'de sözleşmeden çekildi.