Terörsüz Türkiye komisyonu yarın toplanacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11:00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

17.02.2026 14:09
Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli önderliğinde başlatılan süreçte ülke ve bölgede terörü bitirme çalışmaları hız kazandı. 

Süreç kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporda da sona gelindi 

KOMİSYON YARIN TOPLANIYOR

Gelişmeler dikkatle takip edilirken önemli bir duyuru geldi. 

TBMM'den yapılan açıklamada komisyonun tüm üyelerin katılımı ile yarın saat 11.00'de toplancağı açıklandı. 

"NUMAN KURTULMUŞ BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır

RAPOR OYLAMAYA SUNULACAK

Toplantıda ayrıca ortak raporun oylamaya sunulması bekleniyor. 

