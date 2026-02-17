Terörsüz Türkiye komisyonu yarın toplanacak

- Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın saat 11:00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.
- Toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.
- Toplantıya ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.
Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli önderliğinde başlatılan süreçte ülke ve bölgede terörü bitirme çalışmaları hız kazandı.
Süreç kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporda da sona gelindi
KOMİSYON YARIN TOPLANIYOR
Gelişmeler dikkatle takip edilirken önemli bir duyuru geldi.
TBMM'den yapılan açıklamada komisyonun tüm üyelerin katılımı ile yarın saat 11.00'de toplancağı açıklandı.
"NUMAN KURTULMUŞ BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır
RAPOR OYLAMAYA SUNULACAK
Toplantıda ayrıca ortak raporun oylamaya sunulması bekleniyor.