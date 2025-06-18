Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hitler benzetmesi, İsrail basınını öfkelendirdi

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Orta Doğu'yu adeta cehenneme çeviren İsrail, tacizini sürdürüyor.

Aynı hafta içinde Gazze, Lübnan, Suriye ve İran'a yönelik saldırılar düzenleyen İsrail cephesi, her gün binlerce sivili katlediyor.

Tüm dünyanın yakından izlediği bu vahşete her seferinde tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında da tepkisini dile getirdi.

"NETANYAHU, HİTLER'İ GERİDE BIRAKTI"

Gazze'deki katliama dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananları Nazi dönemine benzetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Adolf Hitler ile kıyaslayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Netanyahu soykırım suçunda zalim Hitler’i çoktan geride bırakmıştır.” açıklamasında bulundu.

İSRAİL MEDYASINI ÖFKELENDİREN BENZETME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları, aşırı sağcı İsrail medyasında öfkeye neden oldu.

Birçok haber sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşete taşıyarak tepki gösterdi.

"ERDOĞAN EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SALDIRI BAŞLATTI"

B'Chadrei Charedim adlı haber sitesi, Hitler benzetmesini Netanyahu'ya yönelik büyük bir saldırı olarak niteledi.

Gazete haberi, "Erdoğan eşi benzeri görülmemiş bir saldırı başlattı: 'Netanyahu, Hitler'i Aştı'" başlığı ile manşetlerine taşıdı.

Haberde, 'Erdoğan, Holokost mağduru İsrail halkı ve Netanyahu'yu, Holokost'tan daha vahşi eylemlere karışmakla suçladı. Türkiye, Netanyahu'yu durdurmak için harekete geçebilir." ifadeleri yer aldı.

"ERDOĞAN KIŞKIRTMAYI ARTIRIYOR"

Bir başka İsrail haber platformu olan Yedioth Ahronoth da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzetmesini manşetlerine taşıdı.

Site, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını “Erdoğan kışkırtmayı artırıyor: ‘Netanyahu soykırımda Hitler’i aştı’” başlığıyla servis etti.

Yayın, Erdoğan’ın Gazze'deki masumların hayatlarını savunan kritik açıklamalarını “kışkırtıcı” olarak değerlendirdi.

İsrail siyasi çevrelerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini “yalan, tehlikeli ve antisemitizmi körükleyen açıklamalar” şeklinde nitelendirdiğini öne süren gazete, adeta nefret kustu.

"ERDOĞAN, NETANYAHU'YA SALDIRDI"

İsrail merkezli Srugim haber sitesi, “Erdoğan Netanyahu'ya saldırdı: Hitler’i çoktan geçti” başlığıyla yayınladığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Netanyahu soykırımda Hitler’i geçti, umarım onunla aynı kaderi yaşamaz.” sözlerine dikkat çekti.

Sitenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik gazetecilik etiğinden çok uzak ifadeler kullanarak, Netanyahu'yu haklı çıkarma çabalarına giriştiği görüldü.

Haberde, bu sözlerin daha önce görülmemiş sertlikte olduğu vurgulandı.

İSRAİL KABİNESİ DE NETANYAHU'YU AKLAMA ÇALIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert açıklamaları sonrası İsrail medyası karışırken, Netanyahu'nun kabinesi de harekete geçti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze'de yaptıkları katliamın yüzlerine vurulması sonrası Netanyahu'yu aklamaya yönelik açıklamalarda bulundu.

Saar'ın sosyal medya hesabından yaptığı çarpıtılmış sözlerle dolu paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, hadsiz ithamlarla suçlamaya kalktı...

Netanyahu'yu aklamak için adeta kırk takla atıp yalanları ardı ardına sıralayan bakan, "Ahlak dersi istemiyoruz." dedi.