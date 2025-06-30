Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla iki mahkuma af

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki mahkûmun kalan hapis cezalarını, sağlık durumları nedeniyle kaldırdı.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İKİ MAHKUMA AF

Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrası uyarınca çıkarılan kararlara göre, 2 Nisan 2021'de ağır suçlardan hüküm giyen Kerim Boran'ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumu’nun “sürekli hastalık ve kocama hali” raporu doğrultusunda affedildi.

Boran, silahlı terör örgütüne üyelik, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, suç örgütüne yarar sağlama amacıyla yağmaya teşebbüs gibi çok sayıda suçtan mahkûm olmuştu.

SAĞLIK RAPORLARI DİKKATE ALINDI

Ayrıca silahla tehdit, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma, örgüt kurma, yağma ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan çeşitli hapis cezalarına çarptırılan 54 yaşındaki Naci Kılıç’ın da kalan cezası, Adli Tıp Kurumu’nun “sakatlık hali” gerekçesiyle kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan af kararlarının, cezaevindeki hasta ve yaşlı hükümlülere ilişkin sağlık raporları çerçevesinde değerlendirildiği bildirildi.