Abone ol: Google News

Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Kritik görüşmeler gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Gazze bağlamındaki hususları ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 19.01.2026 13:13
Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Kritik görüşmeler gerçekleştirdi
  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze ile ilgili konular ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmek için Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.
  • Fidan, bu temaslar kapsamında önemli diplomatik görüşmeler gerçekleştirdi.
  • Görüşmelerde Gazze'deki durum ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor...

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgilere Bakan Hakan Fidan, önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan; Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Görüşmelerde, Gazze bağlamındaki hususlar ile son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

Gündem Haberleri