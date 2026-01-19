Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Kritik görüşmeler gerçekleştirdi

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze ile ilgili konular ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmek için Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.
- Fidan, bu temaslar kapsamında önemli diplomatik görüşmeler gerçekleştirdi.
- Görüşmelerde Gazze'deki durum ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor...
Dışişleri kaynaklarından alınan bilgilere Bakan Hakan Fidan, önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan; Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.
SON GELİŞMELER ELE ALINDI
Görüşmelerde, Gazze bağlamındaki hususlar ile son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.