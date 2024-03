Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı mesajı: Unutursak ayağımıza esaret prangası vurulur

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

İstiklal Marşı'nın önemine dikkati çeken Erdoğan, "Millet olarak hürriyetimizi kazanmak, vatanımızı işgalden kurtarmak, kendimize yeni bir gelecek inşa etmek için bir asırdan daha uzun bir süre önce milli mutabakatımızın ifadesi olmuştur." dedi.

İstiklal Marşı vurgusu

Erdoğan, medeniyet birikiminin, değerlerin, inancın, milletin tarihteki yürüyüşünün İstiklal Marşı'nın mısralarında vücut bulduğunu anlattı ve ekledi:

İstiklal Harbi’ni yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi, kararlılığı; askerimizin cephedeki fedakârlığı, azmi, vatan aşkı İstiklal Marşı’na yansımıştır.



Bugün de İstiklal Marşımızdaki her lafzı, her mesajı bedeninin ve ruhunun her zerresiyle özümseyen gençlerimiz vardır. Bayrak ve ezan hassasiyetini, yeri geldiğinde canı pahasına koruyan evlatlarımız vardır.