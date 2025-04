Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını Ankara'da sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile 'Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni'ne katıldı.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Burada komandolara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında önemli mesajlar verdi.

Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"ALMAYA HAK KAZANDIĞINIZ MEZUNİYET BELGELERİ, HER ZAMAN VE HER YERDE KORKUSUZCA VERECEĞİNİZ MÜCADELENİN NAMUS BERATLARIDIR"

Malazgirt'teki akınlardan İstanbul'un Fethi'ne kadar şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyoruz. Rabbim bu cennet vatanın her bir köşesine hakkıyla sahip çıkmayı, Türkiye'yi her alanda muzaffer kılmayı, birlik iklimini ülke çapında yeşertmeyi hepimize nasip eylesin diyorum.



Mevla'dan her bir Mehmetçiğimize vazifelerinde üstün muhakafiyetler niyaz ediyorum. Sizi binbir emekle büyüten ailelerinize de selamlarımı iletiyor, Allah onlardan razı olsun diyorum. Almaya hak kazandığınız mezuniyet belgeleri havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde korkusuzca vereceğiniz mücadelesinin namus beratlarıdır.