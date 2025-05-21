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Haber Merkezi

Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban tarafından karşılandı.

Oldukça samimi olan bu karşılamada Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Selamünaleyküm" diye karşıladı.

O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Aleykümselam" diyerek karşılık verdi.

Orbna ile kısa bir sohbetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

SAMİMİ SOHBETTEN DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Aliyev'i görünce "Sarılayım sana. Gözün aydın. İkinci geldi, maşallah. Burada mı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in torununun dünyaya gelmesini tebrik etti.

Sohbet, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in dahil olmasıyla daha samimi bir hale geldi.

"İLHAN KARDEŞİMİN TORUNLAR 9 OLDU"

Aliyev’in “Sen ne içiyorsun?” sorusuyla başlayan keyifli diyalog, meyveli çay esprileri eşliğinde iki lider arasındaki samimi dostluğu tüm dünyaya gösterdi.

Sohbet sırasında liderlerin aile hayatına dair söyledikleri de dikkat çekti.

Erdoğan, “İlhan kardeşimin torunlar 9 oldu. Benim torunlar da 9. Gelecek sağlamda” diyerek Aliyev’le “torun sayısı eşitliği” üzerinden espirili bir rekabeti dile getirdi.

"HİÇ İHTİYARLAMIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu hiç ihtiyarlamıyor” sözleri, Aliyev’in genç görünümüne yapılan esprili bir gönderme olarak öne çıktı.