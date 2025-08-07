Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu, Kars'ta şehit annesine teslim edildi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Adem Çalkın ve beraberindeki heyetle birlikte Kırklareli'nin Yenişehir Mahallesi’nde şehit Turgay Salgar’ın ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit ailelerine hitaben kaleme aldığı özel mektup aileye takdim edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MEKTUBUNU AİLENİN GELİNİ OKUDU

2007 yılında Şırnak’ta şehit düşen Turgay Salgar’ın annesi Güler Salgar, heyeti evlerinde karşıladı. Tuğba Işık Ercan, şehit annesiyle bir süre sohbet ederek Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim armağan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını ileten Ercan’ın teslim ettiği mektubu, ailenin gelini Cansu Salgar yüksek sesle okudu.

ANNE SALGAR: "BİR DAHA HİÇBİR ANNE BÖYLE BİR ACI YAŞAMASIN"

Duygusal anların yaşandığı ziyarette konuşan anne Güler Salgar, şu ifadeleri kullandı:

Devletimize minnettarız, Rabbim hiçbir yetkiliye zeval vermesin. Şehit vermek çok acı ama aynı zamanda büyük bir onur. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bir daha hiçbir anne böyle bir acı yaşamasın. Vatanımız, milletimiz sağ olsun.

"ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE ÖZEL OLARAK KALEME ALINDI"

Tuğba Işık Ercan ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen terörle mücadele süreci, Türkiye açısından tarihi bir dönüm noktası. Şehit ve gazi ailelerine özel olarak kaleme alınan mektuplar, bizim için çok kıymetli. Bu kapsamda ailelerimizi ziyaret ederek bu mektupları kendilerine ulaştırıyoruz. Bugün Salgar ailesi bizleri misafir etti, diğer şehit ve gazi ailelerimize de ziyaretlerimiz sürecek. Ayrıca, Cumhurbaşkanımızın tüm vatandaşlarımıza yönelik başka bir mektubu daha var. O mektupları da hane hane dolaşarak ulaştıracağız.

Ziyaretin basına kapalı devam eden bölümünde aile yakınları da hazır bulundu.