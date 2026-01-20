DEM Partili Perihan Koca: Rojova'yı sonuna kadar savunacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de kritik saatler yaşanıyor.

Ülke bütünlüğü yolunda en büyük engel olan Türkiye sınırındaki PKK'nın uzantısı SDG işgali, son demlerini yaşıyor.

10 Mart 2025'teki entegrasyon mutabakatına uymayan teröristlere yönelik büyük bir operasyon başlatıldı.

SURİYE ORDUSUNUN PKK TEMİZLİĞİ

Suriye ordusunun 16 Ocak’ta Fırat Nehri’nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişledi, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

İKİNCİ ANLAŞMA İMZALANDI

Suriye ordusu hızla ilerlerken yeni bir ateşkes anlaşması imzalandı.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

HASEKE ÇEVRESİNE KADAR İLERLENDİ

Bu anlaşmanın ardından ilerleyişini sürdüren Suriye ordusunun, Haseke kent merkezinin dış mahallelerinde bulunan kentin güney girişindeki Panorama Kavşağı’na ulaştığı bildirildi.

Suriye ordu birlikleri ile Arap aşiret unsurları, YPG/SDG işgalindeki Haseke kentinin güney çevre yolu üzerindeki Panorama Kavşağı’na kadar ilerledi.

Söz konusu nokta, güney çevre yoluna yaklaşık 2,2 kilometre mesafede bulunuyor.

Ordu birlikleri ile aşiret güçlerinin Rakka ve Deyrizor yönlerinden ilerleyerek bölgeye ulaştığı bildirildi.

Suriye ordusunun ilerleyişi, Türkiye'deki PKK sevicileri çıldırttı.

"KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR SAVUNACAĞIZ"

DEM Parti milletvekillerinin organize ettiği protesto gösterileri doğu illerinde art arda yaşanırken kimi DEM'li vekiller, tehditler savurdu.

Dem Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, toplanan partililere hitap ederken SDG işgali altındaki Rojova olarak adlandırılan bölgeyi son ana kadar savunacaklarını söyledi.

Koca, "Kanımızın son damlasına kadar Rojova’yı savunacağız. Çünkü Rojova bir kadın devrimidir. Rojova özgürlüktür. Demokratik cumhuriyete giden yoldur. Türkiye'de de onurlu bir barışın kapısıdır." ifadelerini kullandı.