Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 günde fidan dikme rekoru kıracağız

Bugün, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü...

Bu anlamlı gün Ankara'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ankara'da yoğun temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Programı'na katıldı.

Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde başlatılan Yeşil Vatan seferberliğine katılmaktan memnuniyetini dile getirdi.

"1 GÜNDE FİDAN DİKME REKORUNU KIRACAĞIZ"

Ağaç dikme alanlarına gelen vatandaşlara teşekkürlerini ileten Erdoğan, konuşmasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Şimdi yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tarım ve Orman Bakanım 1 yıl boyunca hedefi 550 milyon tohum ve fidan olarak açıklamıştı. İnanıyorum ki bu rakam 600 milyona çıkacaktır.



1 günde fidan dikme rekorunu da bugün inşallah sizlerle birlikte kıracağız. Her karış vatan toprağını yeşille, hayatla, umutla buluşturacağız. Etkinliğe katılacak olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum.

"MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜMÜZ HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Aziz milletim, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kıymetli mensupları, sevgili gençler, çocuklar hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 81 ilimizde 7'den 70'e birlik olduğumuz bu günde yeşil vatan seferberliğine katılmaktan memnuniyet duyuyorum. Vatanımıza can katmak için bir aradayız. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günümüz hayırlara vesile olsun.

"TABİATIN KORUNMASINA BU SÜREÇTE DAHA FAZLA ÖNEM VERMELİYİZ"

Ağaç dikme alanlarına akın eden vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin buyuran bir inancın mensuplarıyız.



İkilim değişikliğinin hepimizin hayatını etkilediği süreçte tabiatın korunmasına daha fazla önem vermeliyiz.

"23 YILDA 7 BUÇUK MİLYAR FİDAN VE TOHUMU TOPRAKLA BULUŞTURDUK"

Ağaçları nefes olarak, yaşam kaynağı olarak görüyoruz. Bu nedenle 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ve yeşil kalkınma devrimi vizyonumuz doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz. 23 yılda 7 buçuk milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk.

"ORMAN ALANINI EN ÇOK ARTIRAN 6. ÜLKEYİZ"

BM raporuna göre orman alanını en çok artıran 6. ülkeyiz. Yıllık ağaçlandırmada en yüksek ülkeler sıralamasında yerimizi bir basamak artırarak 3. sıraya çıktık. Bu devletimizin kararlılığının en açık göstergesidir.

"ŞEHİT OLAN VATANDAŞLARIMIZIN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ"