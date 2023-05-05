Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting haritası: Erzurum'u işaretledi Erzurum'da vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, harita üzerinde kenti raptiyeyle işaretledi.

AA & Ensonhaber

Türkiye'de halk, 9 gün sonra sandık başına gidecek.

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Erzurumlularla buluştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sayılı günlerin kaldığı seçimler öncesi Erzurumlularla bir araya geldi.

Erzurum'da coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, kendisine ulaştırılan resmi rakamlara işaret ederek, 130 bin kişinin miting meydanını doldurduğunu söyledi.

Erdoğan, daha önce Erzurum'da böylesine bir kalabalık görmediğini dile getirirken "Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bir kez daha sandıktan zaferle çıkacağız" dedi.

Erzurum'un raptiyeyle işaretledi

Erzurum mitinginden objektiflere yansıyan bir karede, Erdoğan'ın, mitinglerde kullandığı tırın içerisindeki haritayı işaretlediği görüldü.

Bugüne kadar mitingler gerçekleştirdiği kentlere haritada işaretler yerleştiren Cumhurbaşkanı, Erzurum'un üzerini de raptiyeyle işaretledi.