Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Terörsüz Türkiye' mektubu, Siirtli şehit ailesine ulaştı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Meral Özdemir, beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi ve partililerle birlikte, 2008’de Hakkari Şemdinli’deki Aktütün Sınır Karakolu saldırısında şehit olan Piyade Çavuş Davut İlbaş’ın eşi Asuman İlbaş’ı evinde ziyaret etti.

TÜRK BAYRAĞI, KUR'AN-I KERİM VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MEKTUBU

Ziyarette şehidin eşine Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili kaleme aldığı özel mektup da aileye teslim edildi.

"OLUMLU İZLENİMLER ALIYORUZ"

Mektubu teslim etmek için Siirt’e gelen Özdemir, sürece toplumun geniş kesimlerinden destek olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Gittiğimiz yerlerde bu süreçle ilgili çok olumlu izlenimler var. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor.”

17 AİLEYE MEKTUP ULAŞTIRILDI

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi ise şu ana kadar 17 şehit ailesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektuplarını ulaştırdıklarını ifade etti. Mavi, “Şehit aileleri sürecin ilerlemesini, çocukların yetim kalmamasını, annelerin ve babaların evlat acısı yaşamamasını istiyor.” dedi.

"BAŞKA ÇOCUKLAR BABASIZ KALMASIN"

Şehidin eşi Asuman İlbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubunu okurken duygulandığını belirterek, süreci desteklediklerini vurguladı: