Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazlık kahverengi takım elbisesi gündem oldu

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Geçmişten beri liderlerin giyim tarzları her zaman dikkat çekmekte...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır 'kazandıran ceket' olarak ifadelen ekose ceketleri özellikle seçim dönemlerinde sıklıkla konuşulmakta.

YAZLIK TAKIMI GÜNDEM OLDU

Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği farklı renk takım elbise gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun çalışmalarını Muğla'da sürdürüyor.

CUMA NAMAZINI VATANDAŞLARLA KILDI

Erdoğan, bugün cuma namazını Marmaris Okluk Koyu’nda bulunan Millet Camii’nde vatandaşlarla kıldı.

KAHVERENGİ TAKIM ELBİSE TERCİH ETTİ

Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışılmış klasik koyu renkli kıyafetlerinin aksine bu kez açık tonlarda yazlık bir kahverengi takım tercih etmesi dikkat çekti.

Daha önce özellikle seçim dönemlerinde sıkça giydiği "kazandıran ceket" olarak anılan ekose ceketleriyle konuşulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez sade ve mevsimlik kıyafetiyle gündeme geldi.

GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanın Erdoğan'ın tercih ettiği takım elbise sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Cuma namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Muğla Valisi İdris Akbıyık, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Prof. Dr. Aydın Ayaydın ve çok sayıda partili de katıldı.