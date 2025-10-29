Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet’in 102. yılı Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor...

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi.

Siyasi partilerin resepsiyona katılım tercihleri ise kısa sürede gündem oldu.

DEVA VE GELECEK PARTİSİ RESEPSİYONDA YERİNİ ALDI

DEVA Partisi ve Gelecek Partisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki davette yer aldı.

Ayrıca, DSP, HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi liderleri de resepsiyona katılım sağladı.

Resepsiyona ait; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın yan yana olduğu bir kare de yayınlandı.

CHP, İYİ PARTİ VE DEM PARTİ RESEPSİYONA KATILMADI

Öte yandan, CHP, İyi Parti ve DEM Parti'nin resepsiyonda yer almadığı görüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PROGRAMDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, burada yaptığı açıklamalarda "102 yıl öncesine göre çok farklıyız, neler yapabileceğimizi dosta düşmana gösterdik" ifadeleri öne çıktı.