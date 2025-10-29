Cumhurbaşkanı Erdoğan: 102 yıl öncesine göre çok farklıyız

Cumhuriyetimizin 102'inci yılı...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı düzenleniyor.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilanından bu yana geldiği noktaya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:

"29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NI TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlerin şahsında 86 milyon vatandaşımıza, Kıbrıs Türk halkına, dünyanın dört bir yanındaki Türk diasporası mensuplarına ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Buradaki misafirlerimizle birlikte tüm vatandaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum.

"102 YIL ÖNCESİNE GÖRE ÇOK FARKLI NOKTADAYIZ"

Allah'a şükür, bugün 102 yıl öncesine göre çok farklı bir noktadayız. Savunma sanayinden ekonomiye, ulaştırmadan eğitime, ticaretten sağlığa, dış politikaya, teknolojiye, turizme kadar her alanda geçmişle kıyas dahi yapılamayacak ölçüde büyük bir kalkınma seferberliği içindeyiz.



Cumhuriyeti salonlara ve gadroplara indirgemeye çalışan slogan cumhuriyetçilerine aldırmadan, Cumhuriyete asıl hizmetin eser ve hizmetle olacağını 81 vilayetimize kazandırdığımız devasa yatırımlarla ortaya koyuyoruz.

"DEVLETİMİZİ İLELEBET PAYİDAR KILMAK İÇİN YOĞUN BİR MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ"

Kıymetli dostlarım, milletçe insanlığa örnek olan çok özel bir vasfa sahibiz. Biz geçmişiyle yaşayan, maziden aldığı mirası daha da zenginleştirip, atiye taşıyan ecdadın emanetine gözü gibi bakan vefakar bir milletiz.



Biz vatanımızı yalnızca aziz şehit ve gazilerimizin değil, aynı zamanda Rabbimizin de emaneti olarak görüyoruz. İşte tam da bu yüzden devletimizi ilelebet payidar kılmak, milletimizi asırlık hayalleriyle boğuşturmak için yoğun bir mücadele yürütüyoruz.

"İSTİKLAL HARBİNİNİ TÜRM ŞEHİT VE GAZİLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ"

Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadeleyi yöneterek Kuva-i Milliye ruhunu Cumhuriyetle taçlandıran Büyük Millet Meclisimizin tüm mensuplarını şükranla anıyorum.



Onca yokluk içinde cepheden cepheye koşan İstiklal Harbimizin tüm şehit ve gazilerini kemali edeple anıyorum. Anadolu'daki ilk akınlarımızdan İstanbul'un fethine, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz destanına, bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen şehit ve gazilerimize de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"TARİHİMİZİN HİÇBİR DÖNEMİNDE ESARETE BOYUN EĞMEDİK"

Şu hakikati bugün bir kez daha ifade etmek isterim. Biz binlerce yıllık tarihimizin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş, zulme rıza göstermemiş, istiklaline aşık bir milletin mensuplarıyız. Milletimizin hürriyetine olan tutkusunu en son milli mücadelede gördük.



Maraş bize mezar olmadan düşmana gülizar olmaz diyen Sütçü İmam'ın, Türk bu topraklarda Türkiye ısındı. Sade siz değil bütün dünya bir araya gelse bizi bu topraklardan ayıramaz diyen Antepli Şahin Bey'in.



İşgalcilerin İzmir'e çıktığı gün Denizli'deki Ulu Camii önünde halka hitap ederek istiklal aşkı, vatan sevgisi ve kalbimizdeki imanla mücadelemizin sonunda zaferi kazanacağız diyen Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin. Ve kanlarıyla canlarıyla destan yazan daha nice kahramanın omuzlarında yükselen milli mücadele muazzez ve muazzam bir direnişin nişanesidir.

"BİZDEN İSTEDİKLERİ DEVLETİMİZDİR, DİNİMİZDİR, İMANIMIZDIR"

Değerli misafirler istiklal marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un Kastamonu'da verdiği hutbede milli şuuru bakınız hangi sözlerle uyandırmıştır.



Boynunu uzat kafanı devir diyorlar madem ki teklif bu kadar ağırdır artık bunu hiç kimse kabul edemez ister istemez dişiyle tırnağıyla uğraşır çabalar nefsini imkanın son derecesine kadar müdafaya bakar.



Ey Cemaati Müslümin işte bugün bizden istedikleri ne filan vilayet ne filan sancaktır doğrudan doğruya başımızdır boynumuzdur hayatımızdır varlığımızdır devletimizdir dinimizdir imanımızdır.

"İSTİKLAL SANCAĞINI GURURLA TAŞIDILAR"

İhtiras ve tefrikayı büsbütün atalım, azme, vahdete sarılalım. Cenab-ı Kibriya hak yolunda meydana atılan azim ve iman sahipleriyle beraberdir. Ya İlahi bize tevfikini gönder, doğru yol hangisidir millete göster.



İşte bu dirayetle, bu azim ve cesaretle cephede yiğit askerlerimiz, cephe gerisinde fedakar analarımız, hilali ahmerimiz, gencinden yaşlısına aziz milletimizin her bir ferdi istiklal sancağını gururla taşımışlardır.

"102 YIL ÖNCE İLAN EDİLEN CUMHURİYETİMİZ MİLLİ İRADENİN ŞAHLANIŞIDIR"

Vatanın namusunu korumak, yurdun harimi ismetine zillet çizmelerini bastırmamak için tek vücut olmuş, hep birlikte zafere yürümüşlerdir. İstiklal ve istikbal uğrunda çekilen çileler, tarihimizin yeni bir sayfası olan Türkiye Cumhuriyeti'nin doğumunu müjdelemiştir.



Şu noktayı da her zaman hatırımızda tutmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti, devamlılık ilkesine dayalı kadim devlet geleneğimizin en son halkasıdır. Bundan 102 sene evvel ilan edilen Cumhuriyetimiz, hakimiyet, kayıtsız şartsız milletin bir ilkesiyle de aynı zamanda milli iradenin şahlanışıdır.

"SON 23 YILDIR EN BÜYÜK DAYANAĞIMIZ MİLLETİMİZİN SARSILMAZ İRADESİDİR"