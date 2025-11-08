Abone ol: Google News

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet edeceği bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 09:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katılacak.
  • Erdoğan'ın yokluğunda Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek.
  • Vekalet tezkere ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım'da (bugün) Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katılacak.  

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DÖNÜŞÜNE KADAR

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Kasım'da Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

