Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları, bölgesel kritik gelişmelerin yaşandığı bugünlerde de devam ediyor...

ABD ile İran arasındaki görüşmeler Pakistan'ın başkenti İslamabad'da devam ederken kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MACRON İLE GÖRÜŞTÜ"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Liderler, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları da ele aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliği fırsatlarını değerlendirerek daha ileriye taşınmasının faydalı olacağını belirtti.

İRAN VE LÜBNAN'A İLİŞKİN GELİŞMELER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanımız, İran’a yönelik saldırılarla başlayan sürecin tüm dünyayı olumsuz etkilediğini, Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte desteklediği diplomatik çabaların ateşkes sürecinde önemli rol oynadığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Lübnan’a yönelik saldırılara işaretle, ateşkes sürecini sabote edebilecek girişimlere fırsat verilmemesi gerektiğini, Türkiye’nin bu sürece elinden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğini belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ SEFER SERBESTİSİ

Cumhurbaşkanımız, Gazze’deki barış planının ikinci aşamasının başlatılmasının önemli olduğunu, bu konuda yakalanan ivmeyi kaybetmemek gerektiğini ifade etti.



Liderler görüşmede, Hürmüz'de uluslararası hukuk temelinde seyrüsefer serbestisinin sağlanması, Suriye’deki gelişmeler, Kafkaslar’daki barış sürecinin desteklenmesi, Ukrayna-Rusya arasında kalıcı barış arayışları ve müzakerelerin canlandırılması konularını da etraflıca ele aldı.