CZN Burak, babasıyla davalık oldu CZN Burak, dolandırıldığını belirterek babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Babasıyla arasındaki tüm ilişkiyi koparan CZN Burak, garajındaki araçları satıp sermaye yaptı; eylül ayında yeni bir mekan açıyor.

ensonhaber.com CZN Burak hesabıyla TikTok ve Instagram hesaplarında Türkiye'deki en yüksek takipçi sayısına ulaşan Burak Özdemir, uzun süredir babasıyla problemler yaşıyor. İkili arasındaki kriz, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından patlak verdi. Aslen Hataylı olan CZN Burak, deprem bölgesine elinden geldiğince yardım yapmaya çalıştı. Ancak bu süreçte babasının engellemeleriyle karşı karşıya kaldı. Depremzedelere yardım eli uzatmasının önüne geçilmesine dayanamayan CZN Burak, babasıyla olan tüm bağlarını kopardı. Tek başına yeni bir sayfa açmak için kolları sıvayan CZN Burak, babası tarafından isim haklarının satıldığını öğrenince mahkemenin yolunu tuttu. Çağlayan Adliyesi'nde görülecek ilk duruşma ise eylül ayında. Tabelaları indirtecek Babası tarafından dolandırıldığını söyleyen CZN Burak, kendi adını ve fotoğrafını kullanan mekanlardan tabelaların indirilmesini talep ediyor. CZN Burak'ı görmek için mekanlara gidenler, aylardır CZN Burak'ı göremiyor. "İsmimi kullanan emek hırsızları.." Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda da İstanbul'da Vadi İstanbul'dan başka şubesinin olmadığını sık sık belirten CZN Burak, "Lütfen ismimi, resmimi korsan kullanan emek hırsızlarına itibar etmeyin." diyerek uyarıda bulunuyor. Araçlarını sattı, yeni mekanını açıyor İstanbul Sarıyer'deki Vadi İstanbul'da yeni bir mekan açmaya hazırlanan CZN Burak, yeni girişiminde tek başına ilerleme kararı aldı. Garajında bulunan lüks araçları satarak sermaye yapan Burak Özdemir, eylül ayında sevenleriyle yeni mekanında buluşacak. İlginizi Çekebilir CZN Burak, 6 Şubat’tan bu yana depremzedelerin yanında Haberin Detayları CZN Burak'tan depremzede çocuklara bayram sürprizi Haberin Detayları